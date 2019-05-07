"بيوت" تطلق نماذج ثنائية وثلاثية الأبعاد للعقارات المعروضة على منصتها

في إطار مساعيها الرامية نحو المساهمة بتطوير القطاع العقاري في الدولة، أعلنت "بيوت"، المنصة العقارية الرقمية الأكبر في الإمارات، عن إطلاق أداة المخططات الطابقية، والتي ستوفر نماذج ثنائية وثلاثية الأبعاد للمخططات الأرضية للعقارات المسجلة لدى الشركة. وتعد هذه الميزة الجديدة وبالغة الأهمية أحدث ابتكارات المنصة الرقمية، حيث من شأنها المساهمة في إحداث نقلة هائلة وتقديم قيمة إضافية للمستخدمين من مختلف الشرائح.

واستكمالًا لجهودها الهادفة لتزويد القطاع العقاري بمجموعة مبتكرة من الحلول الاحترافية، فإن أداة المخططات الطابقية ستمنح المستخدمين نظرة شاملة للعقار وتساعدهم على معرفة مواقع الغرف من خلال المخططات التفصيلية بالأبعاد الثنائية والثلاثية ذات المنظور العمودي. ويمكن استخدام الأداة عبر زيارة الموقع الالكتروني لـ"بيوت" على أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الذكية، استخدام تطبيقي "بيوت" و"بيوت برو".

وبات بإمكان المستخدمين الاعتماد على هذه الأداة لتحديد مخطط العقار الذي يرغبون به، وإيجاد العقار الذي يطابق المواصفات التي يبحث عنها المستخدمون، حيث تم تطويرها باستخدام وسائل التصوير عالية التقنية، وأحدث حلول معالجة الصور.

وفي إطار تعليقه على إطلاق الأداة الجديدة، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة "بيوت": "بذلت ’بيوت‘ خلال العامين الماضيين جهداً هائلاً لمنح عملائها وشركائها ضمن القطاع العقاري كل المعلومات اللازمة لكل واحد من العقارات المسجلة ضمن بيانات الشركة. ومن ناحية أخرى، فقد لاحظنا الانتشار السريع للتكنولوجيا في هذا القطاع فيما سواءً من خلال اعتماد الباحثين عن الوحدات العقارية أو الوكلاء العقاريين الذين يقومون بعرضها، لذلك فقد رأينا أنه من الضروري أن تكون التقنيات المعتمدة والمعلومات التي نوفرها على أعلى المستويات ودقيقة التفاصيل. الأمر الذي دفعنا للعمل على إضافة المخططات الأرضية الشاملة لجميع العقارات المدرجة ضمن على ’بيوت‘ لنؤكد على أسلوب عملنا الاحترافي ومدى التزامنا برفد القطاع والعاملين فيه بأحدث الحلول التقنية."

وتجسد هذه الخطوة سعي الشركة الدائم نحو توفير حلولٍ تتناسب مع متطلبات سوق العقارات في الدولة، وذلك من خلال إتاحة المجال أمام الراغبين بالشراء أو الاستئجار لإلقاء نظرة على المخطط الأرضي للعقار قبل المشاهدة العينية له، الأمر الذي لا يتوافر لدى مكاتب العقارات. ومع توفر هذه الأداة، يمكن للجميع التعرف على المخطط الأرضي للشقة في أي عقار في الإمارات. كما تهدف "بيوت" من توفير هذه الميزة إلى مساعدة المستخدمين على اتخاذ القرارات بسهولة، وتمكين المتخصصين في سوق العقارات من العمل بأسلوب احترافي في سوق العقارات الذي يشهد تنافسية عالية.

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ويأتي إطلاق هذه الأداة تتويجاً لأكثر من 160 ألف ساعة عمل مكثف بذلها أعضاء فريق العمل في "بيوت" من مطوري التطبيقات والمتخصصين في مجال العقارات، في تحويل هذه الأداة إلى واقع ملموس. وتعد أداة المخططات الطابقية جزءاً من مجموعة الأدوات التي تعتزم الشركة إطلاقها خلال الأشهر القليلة القادمة، والتي ستشمل تطبيق "بيوت برو" الحصري للوكلاء والوسطاء العقاريين سيتم إطلاقه قريباً.

وأضاف حيدر خان: "تسعى دولة الإمارات على الدوام لترسيخ مكانتها بين أكثر الدول المتقدمة تقنياً على مستوى العالم، ونحن سعداء لمساهمتنا في تحقيق هذا الهدف من خلال استخدام تقنيات وتطبيقات مبتكرة وسهلة وذكية، مثل تطبيق ’بيوت برو‘."

وسيتمكن المستخدمين عبر هذه الأداة القيام بجولات افتراضية في جميع المخططات الأرضية التي يرغبون بالاطلاع عليها، من منزلهم بكل راحة. ويأتي ذلك تماشيًا مع أهداف "بيوت" التي تسعى إلى تعزيز قطاع العقارات في المنطقة والاستفادة من مبادرات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للمضي قدماً نحو تحقيق التحول الرقمي في الدولة من خلال توفير أنظمة وخدمات وتطبيقات وتقنيات ذكية.

للاطلاع واستخدام أداة المخطط الأرضي، يرجى زيارة الموقع: www.bayut.com/ar/floorplans