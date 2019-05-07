"اتصالات" تتيح تطبيق "بسمات" لجميع سكان دولة الإمارات

أعلنت شركة "اتصالات" اليوم عن إطلاقها لتطبيق "بسمات الإمارات" (Smiles UAE) ليكون متاحاً لجميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة وزوارها، وقد كان التطبيق الذي يُقدم عدد كبير من العروض اليومية والتخفيضات، قد وجد إقبالاً واسعاً منذ طرحه في الفترة الماضية لعدد محدد من مشتركي "اتصالات".

وسيكون متاحاً لمستخدمي تطبيق "بسمات الإمارات" الاستفادة من أكثر من 500 من مختلف العروض بما في ذلك عرض "أشتر واحدة واحصل على الثانية مجاناً"، وتخفيضات خاصة في العديد من المحلات التجارية، والمطاعم ودور السينما والترفيه والمنتجعات الصحية ووكالات السفر وذلك في 3000 موقع تُمثل 350 علامة تجارية معروفة في جميع مناطق الدولة.

يذكر أن مجموع اشتراكات تطبيق "بسمات الإمارات" قد فاق الـمليون وخمسمائة ألف اشتراكاً، وقد وفر عليهم التطبيق ما يعادل 300 مليون درهم من التخفيضات والعروض، ويمكن تحميل التطبيق من متجر هواتف آيفون (iOS App Store) وكذلك متجر هواتف الأندرويد (Google Play Store) مجاناً وتضاف 1000 نقطة بسمات مجانية مع أول معاملة عبر التطبيق.

Advertisements

وتعليقاً، قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد بشركة "اتصالات": " لقد وجد تطبيق بسمات أقبالاً واسعاً من مشتركي "اتصالات" منذ إطلاقه قبل عامين، وقد تلقينا عدد كبير من الطلبات بأن يكون التطبيق متاحاً للجميع في دولة الإمارات وذلك للقيمة الكبيرة للعروض والتخفيضات المتاحة عبر التطبيق والتي وجدت رضاءاً استحساناً واسعاً من كافة قطاعات المجتمع".

يذكر أن تطبيق بسمات الإمارات (Smiles UAE) يتيح أيضاً ميزة إضافية وهي العرض الغير محدود لباقة "أشتر واحدة واحصل على الثانية مجاناً" وذلك مقابل اشتراك رمزي قدره 20 درهم شهرياً، أو 199 درهم فقط للسنة الكاملة، للحصول على عدد غير محدود من المرات التي يمكن تحميل كوبونات التخفيضات مجاناً اثناء مدة الاشتراك.

كما يتيح التطبيق الخدمة السريعة للحصول على نقاط بسمات مضاعفة عند استخدام بطاقة الائتمان من مصرف أبوظبي الإسلامي و"اتصالات"، حيث يمكن للمشتركين في تطبيق "بسمات الإمارات" من حاملي البطاقة الحصول لغاية 4 نقاط بسمات مع كل درهم يتم انفاقه، كما تتم إضافة 70,000 نقطة بسمات للمشتركين الجدد لبطاقة مصرف أبوظبي الإسلامي واتصالات وتخفيض 50% لتذكرتين لدور السينما اسبوعياً.