وجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول أبوظبي تحتفي بشهر رمضان المبارك

كشفت إدارة وجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول أبوظبي عن تقديم باقةٍ من العروض الخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتوفر للجمهور تجارباً استثنائيةً ضمن أجواءٍ شهر رمضان المبارك، وسيحظى الجمهور بفرصة تذوق وجبات الإفطار والسحور ضمن صالاتها الداخلية أو في التراسات الخارجية المطلة على النوافير.

هذا وتتضمن وجهة كاسكيد الترفيهية 18 منفذاً للأطعمة والمشروبات، وسيتسنى للجمهور من خلالها اختبار تجربة إفطارٍ متنوعة، بدءاً من الأطباق الإماراتية التقليدية وانتهاءً بالأطباق العصرية المبتكرة والحلويات، وأطباق المقبلات العالمية، طيلة أيام الشهر الفضيل.

ويقدم مطعم الفنر في وجهة كاسكيد لضيوفه إفطاراً رمضانياً عامراً بالأطباق الإماراتية الأصيلة وسط أجواءٍ مفعمة بالدفء، ومستوحاة من أجواء الستينات وصيد الأسماك في الإمارات، وتتضمن قائمة الإفطار أصناف السلطات والشوربات والمقبلات، إلى جانب الوجبات الرئيسية والحلويات التقليدية مثل اللقيمات والخبيصة والساقو والفرني، بالإضافة إلى المشروبات التقليدية كالشاي والقهوة العربية الغنية، وذلك يومياً بدايةً من موعد الإفطار ولغاية الساعة 1 بعد منتصف الليل، وذلك بتكلفة 116 درهم للفرد، وبتكلفة 58 درهم للأطفال بين 4 و12 سنة، ومجاناً للأطفال دون سن 4 سنوات.

وأما مطعم دِش داش اللبناني فيقدم لضيوفه تجربةً مميزةً من المطبخ اللبناني العريق وسط أجواءٍ عائلية، واحتفاءً بالشهر الفضيل، يقدم المطعم مائدة بوفيه إفطار تتضمن الأطباق العربية المحضّرة بلمساتٍ عصرية ونكهاتٍ مميزة مقابل 99 درهم إماراتي للفرد، وحسم 50% للأطفال بين عمر 6 و12 سنة ، ومجاناً للأطفال دون عمر 6 سنوات، وذلك بدءاً من موعد الإفطار ولغاية الساعة 2 بعد منتصف الليل.

ويدعو مطعم ’بوكا دي بيبو‘ في وجهة كاسكيد ضيوفه إلى الاستمتاع بالأطباق الإيطالية خلال شهر رمضان، حيث يقدم وجبةً مكونةً من أربعة أطباق مقابل 79 درهم إماراتي للفرد، وتتضمن الوجبة شوربة اليوم وسلطة سيزر والطبق الرئيسي الذي يشمل عدة خيارات مثل أصناف الباستا والبيتزا والمقبلات، ويطيب ختام الوجبة مع أحد أطباق الحلويات من اختيار الشيف.

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وفيما يخص إفطار المجموعات، يقدم ’كافيه بتيل‘، المطعم والمقهى، قائمة إفطار غنية بالأطباق الصحية، والتي تناسب إفطار المجموعات والعائلة والأصدقاء، وتتضمن القائمة مجموعةً مختارةً من المقبلات، إلى جانب الأطباق الرئيسية التي يبرز من بينها طبق السلمون المشوي مع الكينوا وكونفيه لحم الضأن وريزوتو الفارو وسالتمبوكا الدجاج، فضلاً عن توليفةٍ متميزةٍ من أطباق الحلويات الشهية، وذلك بتكلفة 120 درهماً للفرد، وسيحظى زوار ’ياس مول‘ بفرصةٍ لاختيار الهدايا المثالية لأحبائهم ضمن "مجموعة بتيل لهدايا رمضان"، وتستند العلامة الراقية إلى شغفها وإرثها الغني بابتكار هدايا فريدة ومتميزة ضمن مجموعتها الأحدث من هدايا رمضان، والتي تضمّ باقةً من الصناديق الخشبية والملونة والصواني والسلل المصنوعة يدوياً.

وكما يدعو مطعم ’كماتشو‘، الذي تم افتتاحه مؤخراً في وجهة كاسكيد، الجمهور لاختبار تجربةٍ مميزة واكتشاف مجموعةٍ فريدةٍ من النكهات الغربية والشرقية، حيث تلتقي إبداعات السوشي اليابانية مع النكهات الإيطالية، ويقدم المطعم حسماً بنسبة 15% على الفاتورة النهائية احتفاءً بالشهر المبارك.

وبمناسبة حلول الشهر الكريم ، يدعو مطعم ’جاليتوز‘ ضيوفه للاستمتاع بكمياتٍ غير محدودة من بوفيه الدجاج الصحي الغني بالنكهات والمشوي على النار، والذي يكمن سرّ مذاقه الشهي في كونه يُنقع بصلصة الأعشاب التقليدية من ’جاليتوز‘ لمدة 24 ساعة قبل الشواء، وذلك يومياً من الساعة 7 مساءً بتكلفة 59 درهم إماراتي للفرد.

الجدير ذكره أن وجهة كاسكيد الترفيهية تضم مجموعة من أكشاك الحلويات والمقاهي المميزة، و18 منفذاً لتناول الطعام خارج المنزل، وهي مطاعم الفنر للمأكولات الإماراتية، ومطعم كماتشو الإيطالي، وبلاك تاب، وبيري بانغ آيس كريم، وبرجر فيول، وبوكا دي بيبو، ومقهى بتيل، وتشيليز، ودش داش، وفيش آند كو، وجاليتوز، ومقهى جلوريا جينز، وماسالا ستريت، ومنشيز، ومستر جريك، وأوماي بنز، ومقهى ستاربكس، واستوديو مصر، ويو شانغ فانغ، وتحفل جميع المنافذ بالتجارب الجذابة للجمهور، وتقدم مأكولات من مختلف أنحاء العالم.