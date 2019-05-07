كوكاكولا أرينا وبوك ماي شو توقعان شراكة استراتيجية لمدة خمس سنوات

في صفقة هي الأولى من نوعها، دخلت منصة الترفيه العالمية بوك ماي شو في شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع كوكاكولا أرينا في دبي، وهي أكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض في المنطقة. وسوف تقدم بوك ماي شو، بصفتها الشريك المؤسس والمُفضل للتذاكر لجميع العروض الترفيهية المباشرة في كوكاكولا أرينا على مدار السنوات الخمس القادمة، محتوى عالمي الأفضل من نوعه بينما ستكون مقصد شراء التذاكر لجميع الفعاليات المباشرة في الصالة بالنسبة للجماهير في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي هذه الصفقة المتميزة في صميم مساعي هذه المنصة الترفيهية العالمية الواقع مقرها في الهند من أجل التوسع في منطقة الشرق الأوسط وهي أول شراكة مع صالة عالمية تدخل فيها الشركة، وسوف تحصل من خلالها على حقوق التذاكر التفضيلية فيما يتعلق بجميع الفعاليات الحية التي تستضيفها الصالة خلال هذه الفترة.

وسوف تمنح هذه الصفقة بوك ماي شو - والتي لطالما كانت مرادفًا لتوفير تجارب من الطراز العالمي للأسواق التي تعمل فيها في الهند ومنطقة جنوب شرق أسيا - فرصة تقديم أروع تجارب الترفيه في الشرق الأوسط عبر عروض الموسيقى والكوميديا والفعاليات الرياضية والفعاليات الحية والمعارض على مدار السنوات الخمس القادمة.

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في هذا السياق، صرح أشيش هيمارجاني، مؤسس بوك ماي شو ومديرها التنفيذي قائلاً: "إن تزويد العملاء بتجارب الترفيه المتنوعة التي يحتاجونها يأتي في صميم أهداف بوك ماي شو. إن منطقة الشرق الأوسط هي سوق مهم فيما يتعلق بالتجارب الترفيهية التي تُقدم للعملاء. وسوف تمكننا هذه الشراكة مع كوكاكولا أرينا في دبي من توفير أفضل التجارب الترفيهية في العالم وفي الهند إلى العملاء في منطقة الشرق الأوسط."

وفي معرض حديثه عن الشراكة، صرح سودهير سايل، رئيس بوك ماي شو في منطقة الشرق الأوسط قائلاً: "مع تنامي مجال التجارب الترفيهية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، فإننا نرى أن كوكاكولا أرينا ستكون في صميم استراتيجيتنا الخاصة بالأعمال الترفيهية الحية في المنطقة. وهذه الصالة هي صالة مغلقة تتسع لنحو 17,000 شخص، مما يجعلها توفر تجربة جديدة بالكامل للعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ونحن سعداء للغاية بالدخول في هذه الشراكة مع كوكاكولا أرينا والدخول في هذا العصر الجديد من الأعمال الترفيهية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط."

وصرح جاي نجاتا - المدير التنفيذي لأيه أي جي بكوكاكولا أرينا قائلاً: "إن شراكتنا مع بوك ماي شو تقوم على عدد من العناصر الجوهرية والتي من بينها العروض الترويجية للفعاليات الحية وحجز التذاكر المفضلة التي تسمح بالاستفادة من التجربة الواسعة التي تتمتع بها بوك ماي شو من خبراتها السابقة في الهند ومنطقة جنوب شرق أسيا في دبي. ويسعدنا أن نرحب ببوك ماي شو كشريك مؤسس في فئة "الترفيه" وهو يبرز بدوره فرص الشراكة الواسعة في كوكاكولا أرينا."