طيران الإمارات تطرح عروضاً سعرية خاصة إلى بورتو

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة للسفر إلى بورتو، التي ستصبح ثاني وجهة للناقلة في البرتغال اعتباراً من 2 يوليو (تموز) 2019.

وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي من 2795 درهماً ومن 14995 درهماً في درجة رجال الأعمال. وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 20 مايو (أيار) الجاري على أن يتم السفر حتى 28 فبراير (شباط) 2020.

وسوف تصبح بورتو ثاني وجهة لطيران الإمارات في البرتغال بعد العاصمة لشبونة. وتتمتع بورتو بموقع ممتاز على امتداد شاطئ الأطلسي في شمال البرتغال وعند مصب نهر دورو. وتجذب المدينة، المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، أعداداً متنامية من السياح من مختلف أنحاء العالم.

وستخدم طيران الإمارات الإمارات مدينة بورتو بأربع رحلات أسبوعياً بطائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث. 8 أجنحة في الأولى، و42 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد في السياحية. وسوف تعمل الرحلة في أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد. وستغادر الرحلة "ئي كيه 197" مطار دبي الدولي في الساعة في الساعة 9:15 صباحاً وتصل إلى بورتو في الساعة 2:30 بعد الظهر. أما رحلة العودة "ئي كيه 198"، فسوف ستغادر بورتو في الساعة 5:35 مساءً وتهبط في دبي في الساعة 4:15 صباح اليوم التالي.

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ويستطيع المسافرون الحجز مع الإمارات للعطلات والإقامة في فندق خمسة نجوم ابتداءً من 5799 درهماً للشخص الواحد (شاملاً تذاكر السفر).

ويحظى ركاب طيران الإمارات في جميع الدرجات بمستويات راقية من الراحة والرعاية من أفراد أطقم الطائرات على اختلاف جنسياتهم، بمن فيهم مضيفات ومضيفون برتغاليون. كما يستمتعون بأكثر من 4000 قناة مسموعة ومرئية يوفرها نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، تعرض أحدث الأفلام والموسيقى والألعاب، بالإضافة إلى خدمات الطعام والشراب المتفوقة. كما تتوفر خدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi على كامل طائرات الأسطول ويمكن للركاب في جميع الدرجات الاستمتاع بـ20 ميغابايت من البيانات مجاناً.

وتتوفر تفاصيل هذه العروض على الموقع الشبكي www.emirates.ae أو من خلال الاتصال بأي من مكاتب طيران الإمارات أو وكلاء السفر المعتمدين. علماً بأن هذه العروض تخضع لبعض الشروط والأحكام.