الأعاقة قدر ولكن .... الإنسانية قرار



أمل العامري -جدة

تحت شعار ( الإعاقة قدر ... ولكن الإنسانية قرار ) أحتفل أطفال مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة بحلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ .

وخلال الحفل اجتمعت الزينة والحلوى وضحكات الأطفال بالألعاب والألوان وفوانيس رمضان و تمثيل دور المسحراتي والحكواتي والنقاش حول أهمية الصيام والطريقة الصحيحة للصيام لمن يستطيع من أطفال المركز مع مراعاة الجوانب الصحية كل على حسب الحالة التي يتعافى منها ، بالإضافة الي اركان جميلة مزينة بتصاميم رائعة لتضم كلاُ من التلوين والرسم على الوجهة وعمل مجسمات ملونه وشخصيات كرتونية وركن تصوير الأطفال وتحفيزهم لفقرة "هيا بنا نصنع فانوس رمضان".



وذكر مدير المركز الدكتور/ زهير عبد الرحيم ميمني أن شهر رمضان المبارك لهذا العام شهد إطلاق حملة ( الإعاقة قدر .... ولكن الإنسانية قرار ) لتوعية المجتمع بالاعاقة وأسبابها وطرق الوقاية منها بالإضافة الى ابراز جهود مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة لدوره الكبير في رعاية وتأهيل هذه الفئة المميزة من المجتمع حيث يتلقى أكثر من 509 طفل وطفلة سنويا الخدمات التأهيلية في أقسام العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والنطق والتخاطب وعلل الكلام بالإضافة الي ورش الجبائر الطبية والمسابح المسخنة والأنشطة المختلفة مثل برنامج الهيبوثيرابي وهو جلسات العلاج الطبيعي من خلال ركوب الخيل ، وبرنامج البدلة الفضائية الثيرا سوت ، بالإضافة الي الخدمات التعليمية من خلال 10 فصول مجهزة تقنيا بأحدث ألواح الدراسة والمناهج المتخصصة والمعلمات القديرات المتخصصات في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة بالإضافة الى العديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية والرحلات العلمية والترفيهية.

وسيكون خلال هذه الحملة إبراز لقصص نجاح للعديد من الأطفال الذين تجاوزوا الصعوبات في حياتهم وأصبحوا من الأبطال في الرياضة أو التعليم أو الأنشطة الأخرى في مختلف نواحي الحياة.

كما شكر د/ زهير ميمني أهالي الأطفال والعاملين بالمركز ورجال الأعمال للدعم المستمر لإبناء المركز وتهنئتهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعياُ ان يتقبل الله صيامهم وقيامهم وصالح اعمالهم بالخير وان يعيده علينا وعليكم بالبركات".

علما بأنه يمكن دعم المركز من خلال إرسال رقم 12 الي رقم 5050 من خلال أي مشغل لخدمات الاتصالات مثل موبايلي – إتصالات – زين ، وهو ما يدعم نفقات تشغيل المركز التي تجاوزت 12 مليون ريال سنويا وتقدم جميع الخدمات مجانا لجميع أبناء المركز.