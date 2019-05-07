(العراف يحاول دخول موسوعة غينيس بخمسين وزنا شعريا)







خاص فاصلة نت .

قيس المختار - بغداد

في شارع المتنبي الرئة الثقافية لمدينة بغداد وسط قيصرية حنش وبحضور جمهور غفير من المثقفين العراقيين والعرب ورواد ذلك الزقاق الثقافي وقع الشاعر العراقي يونس جلوب العراف كتابه الذي حمل عنوان "للفصيح والشعبي والنبطي خمسون وزنا شعريا جديدا" ساعيا من خلاله لدخول موسوعة غينيس للارقام القياسية.

وقال العراف في تصريح خص به فاصلة نت " ان هذا الكتاب يحتوي على ابتكار خمسين وزنا شعريا جديدا ذات تفعيلات وموسيقى شعرية تختلف اختلافا جذريا عن المألوف والمعروف والمتداول في البحور الشعرية القديمة المعروفة بعروض الفراهيدي و تختلف ايضا عن الاوزان التي يكتب بها الشعراء الشعبيون العراقيون".

واضاف" ان هذه الاوزان الخمسين تم توليدها بطرق علمية عبر تجارب عكف على اجرائها لمايقارب مدة العشر سنوات واوجد فيها اوزان قصيرة واوزان متوسطة واوزان ذات وحدات كبيرة يمكن الكتابة من خلالها بالشعر العربي القريض والشعبي العراقي والشعرالنبطي المعروف في العراق ودول الخليج العربي وسوريا والاردن".

كمااشار العراف ايضا الى ان" هذا الكتاب هو محاولة لاثراء المكتبة الشعرية العربية بهذا النوع من الكتب النادرة حيث لم يسبق لأي شاعر في العالم ابتكار اي وزن شعري يوازي اويفوق ماموجود على الساحة الشعرية ".

وبين "ان ابتكاره لهذه الاوزان الشعرية فضلا عن كونها سبق عالمي هي ايضا محاولة لدخول موسوعة غينيس للارقام القياسية".

ولفت الى ان " هناك اوزان اخرى سينتهي من وضعها في كتاب اخر سيصدر قريبا يتحدث عن الصورة الشعرية في الشعر الشعبي العراقي من منظار آخر غير المتعارف عليه في الكتب والدراسات السابقة .

ويذكر ان الشاعر يونس جلوب العراف كتب الشعر منذ نوعمة اظافره وظهرت له اولى قصائدة في الحادية عشرمن عمره . وهو من مواليد بغداد 1969 وحاصل على وسام الابداع العربي للدرسات والبحوث ودرع الريادة والابداع من جمعية الادباء والشعراء في جبل اللمانيلي وكان يعتبر العراف عند انتمائه لجمعية الشعراء العراقيين عام 1985 اصغر الشعراء سنا . كما ان للعراف مشاركات شعرية في اكثر من 300 مهرجان على مستوى العراق حصد من خلالها الكثير من الجوائز والشهادات التقديرية .. وقد اسس وتراس العديد من الروابط الشعرية في المنتديات بجانبي الرصافة والكرخ من بغداد.