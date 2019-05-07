22% نسبة نمو صافي الأرباح لمجموعة ترانسجارد: عام بأرباح قياسية

("ايتوس واير"): أعلنت مجموعة ترانسجارد، المجموعة الرائدة في تقديم خدمات دعم الأعمال، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، كاشفة تحقيق نمو قياسي نسبته 22% في أرباحها البالغة مليون درهماً. ويذكر أيضاً أن إيرادات المجموعة ازدادت بنسبة 11% لتبلغ مستوىً قياسياً بلغ 2.578 مليار درهم، كما فازت بعدد قياسي من العقود فاقت قيمتها 2.8 مليار درهماً – بزيادة نسبتها 33% مقارنة بالعام الماضي.

وجاء على لسان الدكتور عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترانسجارد، قوله: "بفضل التركيز على رفع مستوى الأرباح، اتسم العام المالي 2018-2019 بتنامي الإيرادات على نحو مضطرد، ويعزى هذا إلى الجهود المبذولة لرفع مستوى كفاءاتنا التشغيلية ومواءمة خططنا الاستراتيجية"

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، أدلى غريغ وارد، المدير التنفيذي لمجموعة ترانسجارد بتصريح جاء فيه: "تتابع إنجازات مجموعة ترانسجارد الواحدة تلو الأخرى، لتنهي عامها المالي مرة أخرى بتسجيل أرقام ثنائية الخانة على مستوى الأرباح ونمو الإيرادات. ولقد استقت المجموعة نجاحاتها هذه من مواهب أفراد فريقها وتفانيهم في العمل، فضلاً استراتيجيات العمل وإجراءاته والأداء العام للشركة التي تضاهي جميعها أرقى المعايير العالمية."

ومن أبرز إنجازات العام الفائت الاستحواذ على شركة جي فور إس كاش لخدمات الأموال النقدية في أبوظبي، في شهر ديسمبر 2018، وهي صفقة حظيت مجموعة ترانسجارد من خلالها بأكثر من 540 موظفاً و74 شاحنة نقل نقود، ومركز أبوظبي للأموال النقدية وغيرها من الأصول التابعة لشركة جي فور إس كاش، مما زاد حصة شركة ترانسجارد كاش من السوق إلى 95%.

وتابع وارد قائلاً: "ما يثير الإلهام بشكل خاص في النتائج المالية هذه السنة هو أن كل وحدات الأعمال لدينا حققت نمواً نوعياً وملفتاً على مدى السنوات الاثني عشر الماضية: فالخدمات الأمنية، وإدارة المرافق، والموارد البشرية، وحلول القوى العاملة، والضيافة الفندقية، والطيران، وترانس جارد ليفينغ وترانس جارد ديليفري كلها تجاوزت التوقعات المستهدفة لكل منها."

كما ارتفع عدد العاملين لدى مجموعة ترانسجارد بنسبة 3% خلال عامي 2018-2019، وتجاوزت عدد ساعات تدريب الموظفين من مختلف المستويات في مركز التميّز التابع للشركة 800,000 ساعة تدريبية. وقد أثمرت البرامج والمبادرات التدريبية وفق منهجية الحيود السداسية الرشيقة، التي يتوجب على كل موظف في المقر الرئيسي للشركة أن يخضع لها، عن تحقيق كفاءات تشغيلية فاقت قيمتها 38 مليون درهم للعام 2018-2019.

وإضافة إلى ما سبق، أطلقت مجموعة ترانسجارد عدداً من الأعمال الجديدة على مدار العام لتعزيز مكانتها في السوق، باعتبارها الشركة الأولى على مستوى المنطقة في مجال خدمات دعم الأعمال، فكان من ذلك إطلاق فريق الحماية التنفيذية كجزء من قسم الخدمات الأمنية، وإطلاق فريقي الخدمات التخصصية والتجهيزية كجزء من قسم إدارة المرافق.

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واختتم وارد حديثه قائلاً: "تواصل مجموعة ترانسجارد تغيير معالم خريطة خدمات دعم الأعمال وبيئة خدمات التعهيد على مستوى المنطقة، واضعة المعيار لما نقصده بأننا الشريك الموثوق لعملائنا في تقديم حلول شاملة لدعم أعمالهم بحيث يتمكن عملائنا من تركيز جهودهم على مجال عملهم الرئيسي."

نبذة عن مجموعة ترانس جارد:

تأسست مجموعة ترانس جارد، التابعة لمجموعة الإمارات ومجموعة الحيل القابضة، عام 2001، ويصل عدد العاملين لديها إلى قرابة 70,000 موظف. وتعتبر "ترانس جارد، التي تقدم حلولاً مرنة لكافة احتياجات التوظيف في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر الخبراء موثوقية على مستوى المنطقة في مجال الأمن، وإدارة المرافق، وخدمات الأموال النقدية، وتأمين الموظفين المكتبيين، وغير ذلك الكثير. وتتمحور خبرات ترانسجارد، التي تجاوزت إيراداتها السنوية 2.8 مليار درهم في العام المالي 2018-2019، حول توفير الموظفين المناسبين لعملائها في الزمان والمكان اللذين تبرز الحاجة فيهما إليهم بالضبط. لمعرفة المزيد عن الطرق العديدة التي تساعد بها ترانس جارد الأعمال والشركات على النمو في الإمارات، يرجى زيارة موقعها الإلكتروني www.transguardgroup.com.

المصدر: "ايتوس واير"