طيران الخليج تختار ميشلان موردًا حصريًا للإطارات وترسِّخ العلاقة الطويلة الأجل.

اختارت طيران الخليج، شركة الطيران الوطنية لمملكة البحرين، ميشلان، الشركة الرائدة في صناعة الإطارات ومقرها جمهورية فرنسا، لتجهيز كافة أنواع الطائرات ضمن أسطولها، بما في ذلك أسطولها الجديد من طائرات 787-9 Dreamliner من بوينغ و320neo من إيرباص و321neo من إيرباص.

جاء هذا الاختيار ترسيخًا لعلاقة طويلة الأجل مكللة بالنجاح بين الشركتين. وكانت "طيران الخليج" قد شهدت بالفعل دعمًا موثوقًا وفعالًا من إطارات ميشلان المركَّبة على أسطولها من طائرات إيرباص خلال العقد الماضي.

يمثل التحديث الكامل لأسطول طيران الخليج الجديد -كجزء من استراتيجيتها الخمسية والتي تم إطلاقها في عام 2018- فرصة مثالية لتقديم إطار "Michelin Air X" القائم على تقنية Near Zero Growth (التمدد شبه الصفري) المسجلة ببراءة اختراع باسم ميشلان.

تم استخدام تقنية NZG لأول مرة في إطارات "كونكورد" وهي مصممة لإبقاء تمدد الإطارات ضمن حدوده الدنيا. وتتميز إطارات الطائرات بضغوط نفخ مرتفعة للغاية (20 بارًا) مقارنة بالإطارات الأخرى -مثل إطارات سيارات الركاب (2.5 بار)- حتى تتحمل أوزان الطائرات المرتفعة. فعند سرعات الإقلاع والهبوط العالية، يمكن أن "يتمدد" إطار الطائرة بسبب قوى الطرد المركزي العالية. تقلل تقنية NZG تمدد قطر الإطار، وبالتالي يصير أكثر متانةً ومقاومةً للتلف بواسطة الأجسام الغريبة.

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تعمل التوليفة الجديدة من إطارات Michelin Air X وتقنية NZG على تقليل التكاليف التشغيلية الإجمالية مقارنةً بالإطارات الشعاعية القياسية. ويتم تحقيق هذه النتيجة من خلال زيادة عدد عمليات الهبوط (زيادة بنسبة 30% تقريبًا) وتحسين كفاءة استهلاك الوقود والمقاومة الاستثنائية للتلف. وتعمل تقنية NZG أيضًا على زيادة متانة الإطارات وتقليل استهلاك الوقود، مما يؤدي إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

بدأت "طيران الخليج" فعليًا في تشغيل أسطولها الجديد من طائرات 787-9 Dreamliner من بوينغ وطائرات 320neo من إيرباص المجهزة بإطارات ميشلان، وسوف تركِّبها على طائرات 321neo من إيرباص التي من المقرر أن تبدأ الشركة في تسلمها في أوائل عام 2020.