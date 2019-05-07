ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لنشاط الرياح الشمالية الغربية، والتي تصل سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف المركز، في بيان له اليوم، أن البحر مضطرب الموج أحياناً وارتفاع الموج يتراوح بين 4 إلى 6 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة 2 من ظهر اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد" يحذر من ارتفاع الموج في الخليج العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.