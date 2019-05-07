بلدية دبي تكثف الحملات التفتيشية على المطاعم

آمنة الكتبي (دبي)

بدأت بلدية دبي تنفيذ حملات تفتيشية على مطاعم العرض الخارجي والبقالات والمطابخ الشعبية، أمس، للتأكد من الإعداد والعرض والحفظ السليم لضمان صحة وسلامة المستهلك.

وقالت إيمان البستكي، مدير إدارة سلامة الغذاء: «اشترطت البلدية على المطاعم تطبيق الشروط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في عمليات العرض الخارجي، حيث أصدرت البلدية تعاميم تحث المؤسسات الغذائية فيها على التقدم لطلب تصاريح العرض الخارجي للمأكولات والتي تصدرها سنوياً بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات».

وأوضحت أن المؤسسات مطالبة باتباع اشتراطات عدة لعرض المأكولات الغذائية، والوقت الذي ينبغي عرضها فيه، ولا يسمح بعرض المأكولات طوال اليوم في شهر رمضان، بل تم تحديد وقته قبل ساعتين من الإفطار، وخلال تلك الفترة يزور مفتشو البلدية هذه المؤسسات للتأكد من اتباع الاشتراطات الصحية، والتدقيق على المخالفات المتكررة التي تمت ملاحظتها خلال الأعوام الماضية، وهي الحفظ الحراري للأطعمة، وأماكن تخزين الأطعمة وتحضيرها في هذه المطاعم.

وبينت أن المخالفات المتكررة، تشمل الحفظ الحراري للأطعمة الذي يكون في درجة حرارة تقل عن 40 درجة مئوية للأطعمة الساخنة، في حين أن المطلوب عرضها في درجات حرارة تفوق 60 درجة، لأن البكتيريا تتكاثر في درجات حرارة أقل من 60 درجة، ما يؤدي إلى تلوث الأطعمة، إضافة إلى أن بعض المؤسسات لا تشغل ثلاجة الأطعمة على الدرجات المطلوبة، ما يؤدي إلى تلف الأطعمة.

وأضافت: «البلدية تشدد من الرقابة على الأغذية الشعبية وما يماثلها، والتي يزداد الإقبال عليها خلال رمضان، ويتم إعدادها وتحضيرها في المطابخ الشعبية، البالغ عددها 87 مطبخاً، كما تشدد الرقابة على عمليات التحضير كافة، والضبط الحراري للأغذية، وسيارات نقلها، والتأكد من التزامهم بالشروط والمواصفات الفنية، حفاظاً على الصحة العامة للمستهلكين، والتأكد من سلامة الأغذية الجاهزة للأكل، بالإضافة إلى متابعة المخابز، ومصانع الحلويات، ومنتجات الألبان».

وأوضحت أن البلدية فرضت شروطاً مهمة على الأغذية المعروضة خارج المؤسسة، شملت ضرورة عرض الأغذية على أجهزة حفظ حراري تعمل بكفاءة عالية، وفقاً للمواصفات وللاشتراطات الصحية، والتزام العاملين بشروط النظافة الشخصية من لبس غطاء الرأس، وارتداء القفازات، وضرورة توافر بطاقات صحية مهنية سارية المفعول للعاملين في المؤسسة، لافتاً إلى التركيز على عدم احتواء المنتجات الغذائية المعروضة على أغذية عالية الخطورة من اللحوم، أو الدواجن، أو الأسماك.