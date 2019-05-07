"اتحادية الكهرباء والماء": شبكات مياه جديدة تخدم عدة مناطق في رأس الخيمة بطول 190 كم

محمد صلاح (رأس الخيمة)

كشفت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن مشروع ضخم لشبكات المياه في إمارة رأس الخيمة، يصل طوله لـ 190 كيلومتراً يخدم عدة مناطق في رأس الخيمة، وعن إنجاز شبكة شارع الشيخ سالم بن سلطان الممتد من سوق السمك وحتى دوار الهدف، ضمن مشروع إحلال وتحديث شبكات المياه الذي بدأته الهيئة في العديد من المناطق التي تغطيها.

وقال محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء: «إن الهيئة وانطلاقاً من الخطط الاستراتيجية للحكومة الرشيدة المتعلقة بقطاع المياه تنفذ عدداً من المشروعات الحيوية التي تهدف من ورائها لتعزيز إنتاج من المياه المحلاة والقدرة التخزينية وإنشاء شبكات نقل وتوزيع المياه التي تربط بين مراكز التوزيع الرئيسة بمختلف مناطق الهيئة، إلى جانب إحلال الشبكات المياه القديمة».

وأوضح لـ «الاتحاد»، بأن الهيئة بدأت خلال الفترة الماضية في تنفيذ مشروع ضخم لإنشاء الشبكات الجديدة وإحلال الشبكات القديمة في إمارة رأس الخيمة، من بينها مشروع شبكة جديدة جرى تنفيذها في شارع الشيخ سالم بن سلطان، والذي يمتد من دوار الهدف حتى سوق السمك بمنطقة المعيريض، وهذا المشروع يعد المرحلة الأولى من هذا المشروع الضخم الذي يشمل إنشاء شبكات أخرى بطول 190 كيلومتراً تخدم عدداً من المناطق الواقعة شمال منطقة المعيريض، وصولاً إلى الرمس، ومروراً بجلفار والجولان والشريشة، وغيرها من المناطق.

وأضاف: إن المرحلة الثانية من هذا المشروع الحيوي والمهم والذي يضم خطوط نقل رئيسة وخطوط توزيع فرعية سيتضمن إحلال الشبكات القديمة الموجودة في الشوارع، إلى جانب الشبكات الجديدة التي ستساهم في خدمة المناطق السكنية العديدة وتوسعاتها المستقبلية، إلى جانب خدمة القطاعات الأخرى بهذه المناطق.

وتابع: سيجرى خلال هذه المرحلة تنفيذ مشروعين: الأول يجرى تنفيذه شرق شارع المطاف حتى شارع الرمس ومن دوار الهدف جنوبا حتى جلفار، وصولاً إلى نادي الرمس شمالاً وهذا المشروع تصل أطوال الشبكة الخاصة به إلى نحو 100 كيلومتر من الشبكات بأقطار مختلفة من 110 مم وحتى 400 مم، وتشمل إحلال الشبكات القديمة من الأسبستوس بشبكات جديد،ة ويشمل هذا المشروع التوصيلات الخاصة بالمنازل، كما يشمل تركيب عدادات مياه جديدة ذكية، وسيتم طرح هذا المشروع للمناقصة بعد عيد الفطر.

أما المشروع الثاني من هذه المرحلة، فيغطي المنطقة من شارع المطاف شرقاً إلى ساحل الخليج غربا ومن الرمس شمالاً حتى شارع سالم سلطان جنوباً بأطوال نحو 90 كيلومتراً، وبأعمال مماثلة للمشروع الأول، والهدف من المشروعين تحسين ورفع كفاءة الخدمات بمناطق جلفار والجولان والشريشة وشعبية راشد واستبدال الخطوط القديمة من الاسبستوس بأخرى من البولي ايثيلين عالي الكثافة والحفاظ على الموارد المائية بتقليل هدر الفواقد في التوصيلات والخطوط القديمة.