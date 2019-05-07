"التنمية الأسرية" تستعرض إنجازاتها

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية التهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلة الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على وطننا الغالي بالخير واليُمن السلام، وعلى قيادتنا الرشيدة بالصحة والسلامة والعافية وكل من يعيش على أرض التسامح والوئام.

كما قدمت ، خلال الاجتماع الدوري الأول مع موظفي مؤسسة التنمية الأسرية للعام الحالي، التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بمناسبة حلول الشهر الكريم، داعية الله تعالى أن يمتع سموها بالصحة والسلامة والعافية، وهنأت كذلك رئيس ونائب وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية وكافة العاملين فيها بمناسبة حلول الشهر الكريم. خلال الاجتماع الدوري الأول مع موظفي مؤسسة التنمية الأسرية للعام الحالي.

ونقلت الرميثي خلال الاجتماع تحيات وأمنيات سمو «أم الإمارات» لكافة الموظفين والموظفات، متمنية لهم التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف والنتائج الاستراتيجية والتشغيلية للمؤسسة وتحقيق الأثر المجتمعي والأسري في إمارة أبوظبي. كما نقلت تحيات معالي علي بن سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء المؤسسة وإخوانه أعضاء المجلس وتمنياتهم لجميع الموظفين بالمزيد من التقدم والتميز.

وعرضت الرميثي خلال الاجتماع ما حققته المؤسسة من إنجازات خلال عام 2018 (عام زايد) في مجال التميز المؤسسي الذي يرتبط مع عصر الثورة المعرفية والتقدم التكنولوجي ، والعمل على تحقيق الريادة والصدارة والجودة في ميادين العمل المختلفة.