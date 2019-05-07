تكريم الفائزين بـ"المؤرخ الشاب"

أبوظبي (وام) كرم «الأرشيف الوطني» الطلبة الفائزين بجائزة المؤرخ الشاب بدورتها العاشرة التي اتخذت من التسامح شعاراً لها.

شهدت الدورة - التي ينظمها ويرعاها الأرشيف الوطني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم - إقبالاً طلابياً كبيراً على المشاركة فيها من المدارس في جميع إمارات الدولة ومناطقها.

وأكد حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف الوطني رئيس لجنة الجائزة أهمية الجائزة في تشجيع الطلاب على قراءة التاريخ والاستفادة من أحداثه وعبره ما يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن.

وكشف الحفل عن البحوث الفائزة وحصدت طالبات مدرستي المتحدة التابعة لمركز الظفرة التعليمي، والإمارات الوطنية «مجمع رأس الخيمة» المركز الأول في فئة التاريخ الاجتماعي، ومدرسة أمامة بنت الحارث في أبوظبي المركز الأول في التاريخ الجغرافي.

وعلى صعيد الفئة الواعدة في جائزة المؤرخ الشاب في دورتها الحالية فازت في فئة التاريخ الاجتماعي كل من مدارس العصماء بنت الحارث في رأس الخيمة عن بحث «زايد وطن العطاء الإنساني» والمتحدة في مركز الظفرة التعليمي عن تقرير «التسامح في دولة الإمارات عبر العصور» وأمامة بنت الحارث في أبوظبي عن بحث «أجنحة الإنسانية تعلو بزايد الخير» والشعلة في عجمان عن بحث «زايد المؤسس».

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