وزيرة تنمية المجتمع تُكرّم بطلي السعادة والإيجابية

دبي (الاتحاد) كرّمت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع رئيسة مجلس إدارة صندوق الزكاة، الفائزيْن بـ «ميدالية أبطال السعادة والإيجابية»، صالح طاهر البريكي من الوزارة، وسماحة سالم البريكي من صندوق الزكاة، اللذيْن حظيا قبل أيام بتكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهذه الميدالية الرفيعة.

وخلال حفل التكريم الذي شهده الموظفون وأقيم في ديوان الوزارة بدبي أمس، كشفت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، عن ترقية الموظفيْن صالح طاهر البريكي وسماحة سالم البريكي، أبطال السعادة والإيجابية، في لفتة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتقديراً لإنجازهما المستحق، مُثنيةً على جهودهما وأدائهما في خدمة المجتمع.

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