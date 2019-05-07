إنجاز معاملات المباني لكبار السن و"أصحاب الهمم" بمنازلهم

الشارقة (الاتحاد) أطلقت إدارة تفتيش المباني في بلدية مدينة الشارقة مبادرة «فالك طيب» لإنجاز جميع المعاملات الخاصة بكبار السن وأصحاب الهمم والمتعلقة بالإدارة خلال وقت قصير، مع إمكانية إيصال هذه المعاملات إلى منازلهم بعد إنجازها بما يحقق استراتيجية البلدية في تقديم الدعم الكامل لهم وتذليل العقبات التي تواجههم وتحقيق أكبر قدر من السعادة والرضا عن الخدمات التي يتم تقديمها لهم.

وأكد المهندس أحمد الجروان مدير إدارة تفتيش المباني، أن بلدية مدينة الشارقة تحرص على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاهتمام بكل فئات المجتمع وخصوصاً كبار السن وأصحاب الهمم لتوفير أرقى الخدمات لهم وتذليل العقبات أمامهم وإنجاز كل ما يحتاجونه بسهولة ويسر، كما يأتي ذلك تماشياً مع ما تقوم به البلدية من جهد ودور كبير بتقديم الدعم اللازم وتهيئة مرافقها لتكون مناسبة لهم.

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