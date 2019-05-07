4 مناطق لعربات الأطعمة المتنقلة في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

حددت بلدية مدينة أبوظبي أربع مناطق مسموح وجود عربات الأطعمة المتنقلة فيها وتتمثل بمنطقة جزيرة الحديريات، مدينة خليفة (شمال)، منطقة الريف وجنوب الشامخة.

وتوضيحاً لاستفسار «الاتحاد» حول إخلاء منطقة «النيشن تاور» من العربات المتنقلة للأطعمة بعد طلب البلدية من أصحاب العربات نقل مركباتهم خارج جزيرة أبوظبي وتحريكها من منطقة «النيشن تاور» رغم حصولهم على تراخيص مستمرة لمدة عام، أكدت البلدية أنها تحرص دائما على تعزيز المظهر الحضاري للمدن، ومن هذا المنطلق، فإنها تعمل على توفير بيئة سكن مثالية لجميع السكان، وبشأن عربات بيع الأطعمة المتنقلة فإنها أنشطة مؤقتة، وتشترط التصاريح التي تمنح للراغبين بمزاولة هذه الأنشطة الاستجابة لإزالتها، أو نقلها حسب المتطلبات والمستجدات، وهذا جزء من الاتفاق مع ملاك هذه العربات.

وأوضحت البلدية أن تكلفة تراخيص هذه العربات تتمثل في رسم تقديم الطلب البالغ 200 درهم، رسم تشغيل مساحة عربة الطعام 3000 درهم، والتأمين وهو ضمان نقدي مسترد ويبلغ 10000 درهم.

وأوضحت البلدية الاشتراطات التي يجب الالتزام بها للحصول على تراخيص العربات المتنقلة، وتتمثل في الالتزام بالشكل الخارجي المعتمد من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، الالتزام بإيقاف العربة في الموقع المحجوز والمحدد في التصريح الصادر من البلدية، ويمنع منعاً بات التنقل دون الحصول على تصريح آخر.

كما لا تسمح الاشتراطات بالمشاركة في الفعاليات دون الحصول على تصريح من دائرة التنمية الاقتصادية، والالتزام باستخدام المولدات الكهربائية (الصامتة)، كما يسمح بوضع الأجهزة والمعدات ووسائل التخزين خارج العربة.

ويشترط أيضا الالتزام بآلية إيقاف عربات الطعام المتنقلة الموضحة في دليل العربات المتنقلة مع مراعاة التنسيق والتنظيم مع صف العربات الأخرى في الموقع، ولا يسمح بتجميع القمامة ويجب التخلص منها في الأماكن المخصصة بشكل دوري. كما يجب التزام الموظفين بالزي الموحد، ولا يسمح بتثبيت الإنارة والزينة وهياكل التظليل خارج إطار العربة.

وتشترط البلدية الالتزام بإخلاء الموقع عند الانتقال إلى موقع آخر. والالتزام بتركيب المولدات على العربات المتحركة (المقطورة) ويمنع منعاً باتاً وضعها على الأرض بشكل مباشر.

وتشترط البلدية وضع الترخيص والتصريح في مكان بارز داخل العربة، ووضع الاسم التجاري على المولد الكهربائي، ولا يسمح بركن العربات دون مزاولة النشاط، كما لا يسمح بحجز المواقف بسيارات شخصية، أو وضع المولد الكهربائي.