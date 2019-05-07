توصيل الكهرباء لـ 82 خيمة رمضانية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة توصيل التيار الكهربائي لعدد 82 خيمة رمضانية تتوزع على مختلف مناطق المدينة، منها 34 خيمة تابعة لجمعية الشارقة الخيرية و4 خيام تابعة لدائرة التخطيط والمساحة تحملت «الهيئة» رسوم التوصيل بالكامل وقيمة الاستهلاك طوال الشهر الكريم،

بالإضافة إلى عدد من الخيام التابعة للأفراد في الأحياء السكنية في إمارة الشارقة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية والتي تجاوز عددها 52 خيمة رمضانية يتحمل أصحابها قيمة رسوم التوصيل و«الكابلات» فقط، وتتحمل «الهيئة» قيمة الاستهلاك طوال الشهر الكريم، ووفرت «الهيئة» لهذه الخيام أجود أنواع «الكابلات» وأكثرها أماناً.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن إجراءات توصيل التيار الكهربائي للخيام الرمضانية لجمعية الشارقة الخيرية ودائرة التخطيط والمساحة تتم من دون أية رسوم، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية.

وأشار طلال عبدالله مدير مكتب الصناعية للصيانة الكهربائية إلى أن «الهيئة» وفرت «كابلات» للخيام الرمضانية الخاصة بالجمعيات الخيرية بأقطار مختلفة تتراوح بين 25 ملي، 120 ملي، حسب حجم الخيمة والمستلزمات الموجودة بها من إضاءة وأجهزة تكييف، كما تم توصيل التيار الكهربائي لعدد من الأماكن المخصصة للأنشطة الرياضية في إمارة الشارقة لإقامة الدورات والمسابقات خلال الشهر الكريم.

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