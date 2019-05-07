"منتدى الفجيرة الخامس" ينطلق 5 رمضان

الفجيرة (وام)

تنظم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، في الخامس من شهر رمضان المبارك فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الفجيرة الرمضاني تحت شعار «التسامح ثقافة وحياة».

وقال خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية المشرف العام على المنتدى، إن الحدث يناقش عدداً من الموضوعات القيمة والمهمة من خلال ست ندوات منها 4 لمجالس الرجال و2 لمجالس النساء ومن أبرز القضايا التي يتناولها بمشاركة نخبة من أصحاب الفكر والمعرفة، مفاهيم التسامح وقيم الولاء والانتماء الوطني ودور الرياضة في تعميق قيم المواطنة الإيجابية، بجانب دور الآباء في تمكين الأبناء، واستعراض دور مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في ترسيخ قيم التسامح على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال تخصيص أمسية بعنوان «بين زايد وخليفة.. التسامح مسيرة وطن».

ولفت إلى عقد ندوتين للسيدات هما «الأسرة الإيجابية بناء ونماء»، و«المرأة في رمضان.. وقفات مهمة»، ويستعرض من خلالهما أبرز الأدوار التي تضطلع بها المرأة في تحقيق الاستقرار الأسري داخل المجتمع.

من جهته، أكد خالد الجاسم مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أهمية التعاون المشترك مع جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في تفعيل المنتديات الرمضانية ودورها في تعزيز الروابط والعلاقات بين أهالي الإمارة، خاصة في المناسبات التي ترتبط بالعادات والموروث الإماراتي، لافتاً إلى أن دعم «الغرفة» للمبادرات المجتمعية يأتي في إطار مساهمتها في دعم مسيرة التنمية في الدولة عامة والفجيرة خاصة.