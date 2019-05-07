"التغير المناخي": تشريعات الدولة تدعم حماية المياه الإقليمية والمرافق البحرية

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن التشريعات المنظمة والمعمول بها في الدولة لا تسمح لقوارب الصيد الأجنبية بممارسة نشاطها في مياه الصيد بالدولة، حيث تبذل الجهات المختصة جهوداً كبيرة في مجال حماية المياه الإقليمية والمرافق البحرية للدولة.

جاء ذلك خلال رد كتابي تسلمه المجلس الوطني الاتحادي مؤخراً على سؤال موجه حول ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات معمول بها من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة للتأكد من عدم تضرر قوارب صيد المواطنين من دخول قوارب الصيد الأجنبية إلى موانئ الدولة، حيث ستتم مناقشة السؤال خلال الجلسات المقبلة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الجاري.

وحدد معاليه عدداً من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للرقابة على قوارب الصيد، منها أن دخول وخروج جميع قوارب الصيد يخضع لعمليات رقابية من خلال نقطة تفتيش في كافة موانئ الصيادين تابعة لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، ولا يسمح بدخول أو خروج عمال الصيد إلا على نفس القوارب المسجلين عليها.

وأوضح معاليه أن القرارات التنظيمية لمهنة الصيد التي تصدرها الوزارة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية تهدف إلى تنظيم استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية واستدامة مهند الصيد ويشمل تطبيقها مياه الصيد في الدولة، كما يتم منع دخول الأسماك المستوردة للأنواع التي يحظر صيدها بالدولة في مواسم معينة مثل الصافي والشعري، وذلك حرصاً من الوزارة على عدم تضرر الصيادين المواطنين.

وأشار معاليه إلى أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل حماية وتنمية الثروة السمكية وخفض التكاليف على الصيادين، بهدف استدامة المهنة وشملت هذه الجهود إنزال كهوف اصطناعية لتنمية الثروة السمكية وتطوير البنية التحتية لموانئ الصيادين، وبناء مستودعات لتخزين المعدات ومحطات الوقود بالموانئ بهدف تسهيل حركة الصيادين في إرساء قواربهم وإنزال المصيد وحفظ معدات وأدوات الصيد.

ولفت معاليه إلى أنه تم إعفاء رخص الصيادين وقواربهم من رسوم الترخيص وتجديده، وشمل أيضاً رسوم العمالة المكفولة على قوارب الصيادين من خلال تصنيف قوارب الصيادين ضمن الفئة الأولى وإعفاؤها من دفع أية ضمانات مصرفية ومن جميع الرسوم الاتحادية، وكذلك إعفاؤها من نظام حماية الأجور، كما تم السماح بتنقل العمالة الوافدة بين قوارب الصيادين المملوكة لذوي القرابة من الدرجة الأولى والثانية.

وكانت الجلسات الماضية التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي قد شهدت موافقة سالم عبيد الشامسي، عضو المجلس، على تأجيل مناقشة السؤال الذي وجهه حضورياً، بعد عدم اكتفاءه بالرد الكتابي، بهدف الاستيضاح عن الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن.

وأشار الشامسي خلال سؤاله إلى أن دخول قوارب الصيد الأجنبية إلى موانئ الدولة يتسبب في تسرب عدد كبير من البحارة العاملين على قوارب الصيد للمواطنين للعمل على قوارب الصيد الأجنبية، نظراً لقلة التكلفة وعدم التزامها بقرارات الوزارة التي تمنع الصيد في بعض المواسم، مما يفرض وجود إجراءات للتأكد من عدم تضرر قوارب صيد المواطنين.