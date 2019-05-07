كلباء تتزين بأضواء رمضانية

السيد حسن (كلباء) زينت بلدية كلباء الشوارع ودوارات المدينة بآلاف الأشكال الضوئية الرمضانية، المستمدة من التراث العربي الإسلامي الأصيل وبخطوط عربية ورسومات للأهلة تعبر عن روح الشهر الفضيل.

ولفت المهندس عبدالرحمن عبدالله النقبي مدير بلدية كلباء، إلى أن أعمال الزينة انتشرت على جميع الدوارات والشوارع الرئيسة في كلباء قبل دخول الشهر الفضيل بأيام قليلة، مشيراً إلى أنها غطت جميع الشوارع في كلباء، وامتدت حتى منطقة وادي الحلو إحدى ضواحي مدينة كلباء.

وعلى صعيدٍ متصل، أنهت بلدية مدينة كلباء حملاتها التثقيفية التي نظمتها لكافة الأنشطة التجارية المتنوعة، وأنشطة المخابز والمغاسل والبقالات والمحال التجارية ومحال الأسواق المركزية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ووجه مدير البلدية بتوزيع المهام على الفرق التنفيذية التخصصية، متمثلة في قسم الصحة العامة وقسم العمليات والتفتيش البلدي، وتم توزيعها وفق الأولويات، حيث بدأت بالرخص التجارية بالمدينة وتثقيف أصحاب العمل والعاملين بها، بالإرشادات والشروط وضوابط ممارسة الأنشطة التجارية، على أن تستكمل الحملة حسب أولوياتها، لاستهداف كافة الأنشطة الخاضعة للتفتيش البلدي، كالصالونات النسائية والرجالية. ومن ناحية أخرى، باشرت البلدية أعمال الصيانة الدورية لمجمعات الأسواق المركزية لها كمجمع سوق الخضار والفواكه، وسوق السمك، ومسلخ المدينة، كما باشرت بتزيين الميادين والشوارع الرئيسة بأشكال هندسية ذات دلالة إسلامية، احتفاء بقدوم شهر رمضان المبارك.

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