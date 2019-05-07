تحديد مواعيد العمل في "مرور عجمان"

عجمان (الاتحاد) حددت إدارة المرور والترخيص في شرطة عجمان مواعيد العمل الرسمية في مركز خدمات المرور والترخيص خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً.

وقال المقدم سلطان خليفة بن حارب المهيري، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان، إنه تم تحديد فترة العمل الرسمية في كل من مركز خدمات المرور والترخيص، ومركز «سبيد» لخدمات المركبات لتصبح 8 ساعات ابتداءً من 9:00 صباحاً من الأحد إلى الخميس، إضافة إلى تحديد عمل مركز «شامل» لخدمات المرور والترخيص في محطة بترول الإمارات لفحص المركبات على فترتين من الساعة 9:00 صباحاً إلى 6:00 مساءً، ومن الساعة 9:00 مساءً إلى 12 منتصف الليل لفحص المركبات فقط، للتسهيل على المتعاملين خلال الشهر الفضيل.

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