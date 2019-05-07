العلماء ضيوف رئيس الدولة يحاضرون عن فضائل رمضان

أبوظبي (الاتحاد) بدأ العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تنفيذ البرنامج الذي وضعته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الوعظ والتذكير بفضائل شهر رمضان المبارك، متناولين شرح الحديث النبوي الذي خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المسلمين الأول قائلاً: (أتاكم شهر بركة فيه خير، يغشاكم الله فينزل الرحمة ويحط الخطايا، ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم... ويباهيكم بملائكته فأروا الله من أنفسكم خيراً...).

فيما استضاف محمد بالعاجر الرميثي – بالسمحة- فضيلة الدكتور فريج محمد متحدثاً عن (غافة التسامح) شارحاً الدلالات اللغوية والاصطلاحية ومجالات التسامح التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم وغير المسلم، وكذلك حاضر الدكتور هشام السيد عطية في مجلس محمد خلف في أبوظبي عن (التسامح هوية وطن)، مشيداً بالنموذج الإماراتي في ترسيخ قيم التسامح بين نحو 200 جنسية يتعايشون ويتعاونون في الدولة، مقدمين للعالم أرقى مشاهد التعايش الحضاري.

وقد زار العلماء الضيوف المركز الرسمي للإفتاء، واطلعوا على آليات إصدار الفتاوى والاستخدامات التكنولوجية الذكية لخدمة الأرشفة والتواصل.

كما قاموا بزيارة متحف اللوفر أبوظبي، مطلعين على التراث الإنساني، والمنجزات الفنية والحضارية للشعوب.

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