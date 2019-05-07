951 ألف وجبة للصائمين من "خليفة الإنسانية"

أبوظبي (الاتحاد)

أنهت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية استعداداتها لتنفيذ مشروع إفطار الصائم لهذا العام الذي يشهد مشاركة 317 أسرة مواطنة لإعداد وتجهيز 951 ألف وجبة للصائمين خلال شهر رمضان المبارك.

وأنهت المؤسسة جميع الترتيبات اللازمة لتوفير 31700 وجبة إفطار للصائمين في اليوم الأول من الشهر المبارك، وخصصت 102 نقطة لتوزيع الوجبات في مختلف أرجاء الدولة.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: «نحرص على متابعة التفاصيل اليومية الدقيقة منذ اليوم الأول لمشروع إفطار الصائم، حيث تم تكليف 137 منسقة ومشرفاً، موزعين في مختلف مناطق الدولة، لمتابعة جودة الوجبات الرمضانية ومدى مطابقتها للشروط الصحية. وسيتولى المشرفون والمنسقون متابعة الأسر المواطنة أثناء عمليات إعداد وتجهيز وتسليم الوجبات في وقتها، بحيث يتم التأكد من ضرورة مطابقة الوجبات للمواصفات المذكورة في العقود المبرمة مع الأسر المواطنة. كما تقوم اللجان المشرفة بزيارات مفاجئة للأسر المواطنة للتأكد من التزامهم بالشروط المطلوبة وللإشراف على عمليات إعداد الوجبات الرمضانية ولضمان مطابقتها مع مواصفات وإرشادات مركز أبوظبي للرقابة الغذائية».

وذكرت فاطمة المرزوقي مشرفة متطوعة للسنة الثانية على التوالي بمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن «دورنا يتمثل في متابعة الأسر المواطنة المشاركة في إعداد وجبات الأقطار، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وإدارة الدفاع المدني للتأكد من نظافة المطبخ وسلامة التخزين ووجود طفايات الحريق وسلامة التوصيلات الكهربائية وتوصيلات الغاز.

من جهته، قال عادل سليمان النجار: «للسنة الخامسة على التوالي أعمل متطوعاً مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مع زملائي وعددنا 20 متطوعاً، حيث نقوم بالإشراف على مواقع الخيام وعددها 20 موقعاً في أبوظبي والشهامة والسمحة والختم والباهية والخزنة وبني ياس ومستشفى المفرق ومدينة خليفة ومدينة شخبوط. وقال إن دورنا يشمل تسلم وجبات الإفطار من الأسر المشاركة في المشروع، والتأكد من نظافة الطعام وسلامته، وكذلك سيارات النقل التي يجب أن تكون مبردة، ونقوم بتوزيع الوجبات على الصائمين سواء في الخيام أو لمن أراد أن يفطر داخل الموقع أو يأخذ وجبته للبيت».