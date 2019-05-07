افتتاح 3 مساجد جديدة في الشارقة

الشارقة (الاتحاد) افتتحت جمعية الشارقة الخيرية أمس الأول، وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، ثلاثة مساجد في الرمثاء والرحمانية والصجعة الصناعية، وبتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم من خلال مساهمات المحسنين، وذلك في إطار قيام الجمعية بالمسؤولية المجتمعية تجاه مجتمع الإمارات.

وقال عبدالله مبارك الدخان الأمين العام للجمعية:«بفضل الله وبدعم المحسنين وبتعاون من قبل دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة وبدعم هيئة كهرباء ومياه الشارقة تم افتتاح مساجد الجمعية الثلاثة التي تم الإعلان عن تنفيذها لتكون جاهزة لأداء الصلوات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للجمعية تجاه مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين».

وثمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الإمارة، بإعفاء كافة المساجد في إمارة الشارقة من رسوم خدمات وتوصيل الكهرباء والمياه، والإسراع في توصيلها قبيل حلول شهر رمضان المبارك.

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