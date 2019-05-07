"الشؤون الإسلامية" تطلق حملة لبناء 800 مسجد

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على مستوى إمارات الدولة حملة لبناء 800 مسجد وللتشجيع على إحياء سنة الوقف، عنوانها « فرص الخير لبناء المساجد ورعايتها « والتي تستمر فعالياتها طوال شهر رمضان المبارك بهدف إرساء مفهوم الوقف والتعريف بفضله، ومساهمته في الحياة العامة ببناء المساجد ومجال التعليم وكفالة الأيتام ومساعدة الفقراء والمحتاجين والرعاية الصحية ونشر القرآن الكريم وعلومه، وتعزيز مفهوم التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع، وخدمة الإنسانية كافة.

وأشاد خالد النيادي، المدير التنفيذي لشؤون الوقف في الهيئة بالاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة بالوقف والمساجد ورعايتها وتوفير كل احتياجاتها، مبيناً أن تنمية الوقف انطلقت بعناية فائقة في بلادنا منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه – ومشيراً إلى أن هذه الحملة تستهدف بناء نحو 800 مسجد في الأعوام القليلة المقبلة، وقد تم تخصيص أراض لبنائها في المدن الجديدة والأحياء، بالإضافة إلى المساجد التي هي قيد الإنشاء، وتلك التي تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل.

وأكد النيادي أن من ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية العمل على توسيع الاستثمارات الوقفية وزيادة إيراداتها بما يمكنها من أداء رسالتها نحو المجتمع، مشيداً بالنتائج التي حققتها حملات الوقف السابقة التي نظمتها الهيئة وبالشراكات والاتفاقيات المبرمة مع الأسواق المالية وفق المعايير والأسس المتطورة التي تحقق عوائد استثمارية لأموال الوقف وتنميتها واتساع مظلتها في خدمة شرائح المجتمع وتحقيق طموحات الواقفين من أهل البر. هذا ويشار إلى تكلفة بناء المسجد تعتمد على حسب المساحة ونوعية التشطيبات التي تبدأ من مليوني درهم.