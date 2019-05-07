ورش لموظفي الجمارك عن "النزاهة الوظيفية"

أبوظبي (الاتحاد) نظمت شرطة أبوظبي، ورش تعريفية عن النزاهة الوظيفية، عُقدت في معهد التدريب الجمركي في منطقة العين وشملت موظفي الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي.

وركّزت على المفاهيم التي تحقق أمن المجتمع، والمحافظة على استقراره في إطار العدالة وسيادة القانون.

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