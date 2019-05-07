الامارات | بلدية دبي: جميع منتجات التونة في الأسواق مطابقة للمواصفات

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي: جميع منتجات التونة في الأسواق مطابقة للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبي عدم صحة شائعة، تداولها أفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«تويتر»، و«يوتيوب»، أخيراً، بشأن وجود معلبات سمك تونة من نوع «Anguelmo» منتشرة بالأسواق العالمية، مصنعة من ألياف اصطناعية، خطرة على صحة المستهلك.

ونفت البلدية تداول أي ألياف اصطناعية في السوق المحلية على أنها سمك تونة، مؤكدة أن جميع منتجات التونة المعلبة (علامات تجارية مختلفة) في أسواق الإمارة مطابقة للمواصفات وصالحة للاستهلاك.

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وقالت إدارة سلامة الغذاء في البلدية، على موقعها الإلكتروني، إن الادعاءات الواردة في الشائعة لا تستند إلى أي دليل علمي، أو تصريح من جهة حكومية أو صحية معروفة أو موثوق بها، مشيرة إلى أنها تتولى الرقابة على جميع شحنات الغذاء المستورد من الخارج، وتتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، ولديها الإمكانات والخبرات اللازمة لذلك، لافتة إلى أنه تم إخضاع 166 عينة من منتج التونة المعلبة من علامات تجارية مختلفة، ومن مختلف الدول للفحص المخبري، وكانت جميع نتائج العينات صالحة.

وأضافت الإدارة أن منتج التونة، المذكور في الشائعة التي تداولها عدد من أفراد المجتمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غير مسجل لدى إدارة سلامة الغذاء، وغير موجود في الأسواق المحلية.

وكانت مواقع تواصل اجتماعي تداولت «فيديو» لفتاة تقوم بفتح علبة سمك تونة من نوع «Anguelmo»، وتضيف إليها كميات من الماء، فتجد أن الموجود داخل العلبة ليس لحم سمك تونة، وإنما ألياف اصطناعية، مثل المستخدمة في صناعة الملابس.