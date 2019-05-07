الامارات | شرطة أبوظبي تكرِّم مواطنتين شقيقتين لأمانتهما

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت شرطة أبوظبي مواطنتين شقيقتين، تقديراً لأمانتهما بإعادة مبلغ مفقود، وتسليمه إلى مركز شرطة الروضة، بعد العثور عليه في موقف سيارات بأبوظبي.
وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي، العميد محمد سهيل الراشدي، اهتمام شرطة أبوظبي بتكريم المتعاونين، مقدّراً ما تتمتع به الشقيقتان من نزاهة وحُسن تصرف حفاظاً على الأمانة، بما يعزز غرس القيم والعادات والخصال الحميدة، التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء، نائب المدير لشؤون مراكز الشرطة في مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي، العقيد حمد عبدالله النيادي، ومدير مركز شرطة الروضة في مديرية شرطة العاصمة، المقدم محمد علي الظاهري.
وعبّرت الشقيقتان عن سعادتهما بتكريم شرطة أبوظبي، لأداء الواجب الذي تفرضه المواطنة الصالحة، وتحفيزهما على بذل مزيد من العطاء وفعل الخير.
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