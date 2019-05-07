الامارات | 400 ألف زائر لبرواز دبي منذ بداية العام

شكرا لقرائتكم خبر عن 400 ألف زائر لبرواز دبي منذ بداية العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير عام بلدية دبي، المهندس داوود الهاجري، بأن عدد زوار برواز دبي وصل إلى 1.4 مليون زائر منذ افتتاحه في يناير 2018، لافتاً إلى أن الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام شهدت زيارة 400 ألف زائر للبرواز.

وأشار الهاجري لـ«الإمارات اليوم» إلى أن البرواز استقطب زواراً من 32 دولة، واستضاف 200 زيارة رسمية لوفود يمثلون دولهم.

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وكانت البلدية أعلنت، في يناير الماضي، أن البرواز استقبل مليون زائر خلال العام الأول من الافتتاح، ليشكل جسراً يربط ماضي الإمارة العريق مع حاضرها المزدهر.

وفاز البرواز، أخيراً، بجائزة أفضل مشروع في مجال السياحة والترفيه، ضمن جوائز ميد للمشاريع مع بنك المشرق، تحقيقاً لرؤية البلدية في بناء مدينة سعيدة ومستدامة، من خلال تطوير مرافق ترفيهية وعامة جاذبة، كما فاز البرواز الذي يقع في منطقة زعبيل، ويبلغ ارتفاعه 150 متراً، وعرضه 93 متراً، بجائزة التميّز في منتدى المتنزهات الترفيهية الرابع.

ويُشكل البرواز صرحاً بارزاً يؤطر مشاهد وإطلالات ساحرة على دبي القديمة والحديثة ضمن «برواز واحد»، ليصبح جسراً يربط ماضي الإمارة العريق مع حاضرها المزدهر، ويوفر إطلالات بانورامية لكامل مدينة دبي، واستخدم في إنشائه أكثر من 9900 متر مكعب من الأسمنت المعزز، ونحو 2000 طن من الفولاذ الصلب، إلى جانب 2900 متر مربع من ألواح الزجاج الرقائقي، ويُغطى بأكثر من 15 ألف متر مربع من الكسوة الذهبية، المصنوعة من ورق الفولاذ المقاوم للصدأ، عليها دوائر مستوحاة في شكلها من شعار إكسبو 2020، فيما تصل مصاعده بالزوار إلى الجسر العلوي عبر 48 طابقاً في غضون 75 ثانية.