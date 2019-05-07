الامارات | «فالك طيب» تنجز معاملات كبار المواطنين وأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «فالك طيب» تنجز معاملات كبار المواطنين وأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إدارة تفتيش المباني في بلدية مدينة الشارقة مبادرة «فالك طيب»، لإنجاز جميع المعاملات الخاصة بكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمتعلقة بالإدارة خلال وقت قصير، مع إمكانية إيصال هذه المعاملات إلى منازلهم بعد إنجازها، بما يحقق استراتيجية البلدية في تقديم الدعم الكامل لهم، وتذليل العقبات التي تواجههم، وتحقيق أكبر قدر من السعادة والرضا عن الخدمات التي يتم تقديمها لهم.

وأكد مدير إدارة تفتيش المباني، المهندس أحمد الجروان، أن بلدية مدينة الشارقة تحرص على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بكل فئات المجتمع، خصوصاً كبار المواطنين وأصحاب الهمم، لتوفير أرقى الخدمات لهم وتذليل العقبات أمامهم، وإنجاز كل ما يحتاجونه بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تم إطلاقها، لتتماشى مع احتياجات كبار المواطنين وذوي الإعاقة، من خلال إنجاز معاملاتهم الخاصة بإدارة تفتيش المباني، خلال وقت قياسي، دون الحاجة للعودة إلى الإدارة لاستلامها، بل يتم إيصالها لهم على المنزل فور الانتهاء منها، حرصاً على راحتهم ولتقديم دور اجتماعي بشكل إيجابي وفعّال.

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وأوضحت رئيس قسم التصاريح الهندسية، المهندسة شوق علي مبارك، أن صاحب المعاملة في هذه المبادرة يعامل بطريقة تختلف عن المراجع العادي، حيث يتم استلام معاملته فور وصوله دون الحاجة للانتظار، من خلال توفير رقم خاص به، يسمح له بالتوجه فوراً إلى أي موظف لتقديم أوراقه، كما خصصت الإدارة أوراقاً طُبع عليها شعار «فالك طيب»، ليتم تمييزها عن بقية الأوراق وإنجازها بالسرعة اللازمة، مشيرة إلى أن المفتش يقوم بعمل اللازم، من خلال المعاينة ورفع التقرير بالسرعة الممكنة لرئيس القسم مباشرة، دون المرور على المدققين أو رئيس الشعبة.

المبادرة هدفها

تحقيق أكبر قدر من

السعادة والرضا.