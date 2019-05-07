الامارات | عامل يعترف بقتل زميله لخلافات شخصية

شكرا لقرائتكم خبر عن عامل يعترف بقتل زميله لخلافات شخصية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية آسيوي متهم بقتل زميله في السكن طعناً بالسكين في صدره، متعمداً قتله، وذلك إثر مشاجرة على خلاف شخصي وقع بينهما، بعد تناولهما مشروبات كحولية، واعترف المتهم بجريمته.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما قام المتهم برفقة المجني عليه في سكن العمال الذي يسكنان فيه معاً بشرب الخمر، وبعدها حصلت بينهما مشادات كلامية، تحولت إلى مشاجرة بالأيدي، فجلب المتهم سكيناً وسدد طعنات نافذة إلى زميله، ما أدى إلى وفاته. وكان بلاغ ورد إلى الشرطة يفيد بوجود شخص آسيوي تم طعنه في سكن للعمال بالمنطقة الصناعية، وتحركت الفرق الأمنية، وتم ضبط المتهم، وبالتحقيق معه اعترف بقتل صديقه إثر خلافات شخصية بعد شرب الخمر، وبعدها تمت إحالته إلى النيابة والقضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

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وحضر مندوب قنصلية دولة المجني عليه، وأكد أنه تم التواصل مع أولياء الدم، وزوجة المجني عليه شفهياً، إذ أبدت قبولها التنازل عن حقها في القصاص من المتهم مقابل الدية الشرعية، مشيراً إلى أن أقارب المتهم أبدوا استعدادهم لدفع الدية، مبيناً أن القنصلية ستتولى الإجراءات الرسمية لتوصيل الدية لأولياء الدم، وبعدها تقديم أوراق تثبت لهيئة المحكمة التنازل عن المتهم.

وأجّلت المحكمة القضية إلى جلسة 17 من يونيو المقبل، لإعطاء مهلة لمندوب القنصلية لاستكمال الإجراءات القانونية، وتقديم حصر إرث مصدق من ذوي المجني عليه، وبعدها إرفاق تنازل من أولياء الدم.