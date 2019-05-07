الامارات | 50 مؤسسة تشارك في سباق «سقيا الأمل» خلال يومين

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مؤسسة تشارك في سباق «سقيا الأمل» خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمشاركة في سباق «#سقيا_الأمل»، التحدي الإنساني الأول من نوعه في المنطقة، لتوفير المياه النظيفة لملايين الناس في المجتمعات الأقل حظاً، تقدمت أكثر من 50 جهة، في القطاعين الحكومي والخاص، للمشاركة رسمياً في السباق، خلال يومين من إطلاقه.

واختيار 20 مؤسسة وجهة للتنافس على ضخ أكبر كمية من المياه، باستخدام مضخة مياه تفاعلية، وذلك خلال شهر رمضان الجاري. وسيتم الإعلان أسبوعياً عن جدول المشاركات في السباق، ضمن محطات متتابعة تتنقل فيها المضخة من مقر جهة لأخرى يومياً.

والجهات المشاركة في الأسبوع الأول من سباق #سقيا_الأمل: «اتصالات»، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، و«دو»، و«أبوظبي للإعلام»

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حراك مؤسسي

ويتبنى سباق «سقيا الأمل»، كتحدٍّ إنساني نبيل، رسائل قيمية تعزز مفهوم العطاء وصناعة الأمل، كما ترسخ قيم التضامن والتعاطف الإنساني ومد يد العون للبشر. كذلك يهدف سباق سقيا الأمل إلى خلق حراك مؤسسي من خلال تفعيل المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات للإسهام بفاعلية في العمل الإنساني، وذلك بما يرسخ صورة الدولة كحاضرة إقليمية ودولية للعمل الإنساني والتطوعي المنهجي، الفردي والجمعي، على كل المستويات.

وكانت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، قد أطلقت عام 2015، كأكبر مؤسسة إنسانية من نوعها، لتكون مظلة لجميع المؤسسات الإنسانية والخيرية والمجتمعية، التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مدى أكثر من 20 عاماً، مجسدة رؤيته في خدمة البشرية.

وتضم المؤسسة أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة، تنفذ أكثر من 1400 برنامج ومشروع تنموي ومجتمعي وإغاثي، يستفيد منها أكثر من 130 مليون شخص في 116 دولة. وتعمل المؤسسة على التنسيق بين مختلف المبادرات والمشروعات المنضوية تحتها، وتوحيد جهودها وأهدافها لمضاعفة نتائجها، وتعظيم أثرها في شتى جوانب العمل الإنساني.