فرسان السلام تطلق مبادرة ( لنرسم بسمتهم ) للايتام.





أطلقت فرسان السلام مبادرة (لنرسم بسمتهم)

وجاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في نادي حماده في الصالون الثقافي بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة مطاعم حماده السيد رائد حماده والسيده صباح محاوره رئيسة قسم الاتصال لمديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والذي يهدف إلى استضافة الايتام على الأفطار وتقديم كسوة العيد والهدايا العينية لهم على مدار شهر رمضان.



وشكر رئيس فرسان السلام الدكتور أمين أبوحجلة السيد رائد حمادة مديرعام مجموعة مطاعم حمادة صاحب الايادي البيضاء لحسه الوطني وما يبذله من جهود دائمة و بناءة تعزيزاً ترابط المجتمعي والروح الواحدة للعطاء ولتخفيف العبء

كما اثنى على جهود السيدة سمر ابو هنطش مسؤولة قسم التواصل والفعاليات لدى مجموعة حمادة لتفانيها في عملها المتميز والإنجازات التي تحققها



و أشاد الدكتور بجهود وزارة الاوقاف ومديرية الشؤون النسائية لعملها الدؤوب في خدمة المجتمع والتكافل الاجتماعي ومسؤولية العطاء الخيري البناء التي تتشارك الاهداف الواحدة للايتام وخدمتهم وتخفيف عنهم بعض همومهم، و رسم الابتسامة على وجوههم .

ومن جهته عبر السيد رائد حماده في المؤتمر الصحفي عن فخره الكبير بهذه الشراكة التي تهدف بشكل أساسي إلى خدمة الأيتام، معتبراً هذه الفئة من اهم الفئات المجتمعية التي تكمن فيها مواهب كبيره وقدرات عاليه تحتاج إلى الاهتمام وإلى التنمية والتطوير ليس فقط من الجانب المادي أو التعليمي بل من كافة الجوانب الأخرى الاجتماعية والرياضية والتثقيفية وغيرها الكثير. كما أكد رائد حماده على أهمية هذه الفعاليات بالنسبة للأيتام الذين يحتاجون التعرف على المجتمع والانخراط به مؤكداً الروح الإيجابيه التي تنعكس على نفسيتهم وما لها من تأثيرات على شخصيتهم ومستقبلهم.

من جانبه بينت الاستاذة صباح محاورة رئيسة قسم الاتصال لمديرية الشؤون النسائية أن المبادرة نرسم بسمتهم تأتي تكاملا للمسؤولية المجتمعية والشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة الاهداف الانسانية السامية والنبيلة وتشجيع التعاون الدائم .





والجدير بالذكر أن مبادرة نرسم بسمتهم للايتام تشاركت معنا بالجهود سعادة النائب السابق السيدة ريم القاسم رئيسة جمعية مصابين (pku )الخيرية المعروف عنها بعملها الدؤوب في محافظة الزرقاء



هذا و ستنفذ هذه المبادرة في الامارات والسعودية من قبل أعضاء فرسان السلام إستكمالا لمسيرة العطاء







وقدم الشكر رئيس فرسان السلام للداعمين الذين لم يتوانو ابداً عن فعل الخير :

- الشامي للعيون

- سمر أبوهنطش للاستشارات

- الشركة الاردنية للترفيه جلاكسي بارك

-الدكتور أنس صوالحة لطب الاسنان

- بيوتي سنتر سحر العبدالله

- سعادة السيدة ريم القاسم النائب السابق ورئيس جمعية بي كي يو الخيرية

- مطاعم أبو وجيه