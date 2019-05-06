الخطوط الجوية السريلانكية تبدأ تطبيق خطة 2024 التوسعية

أكد فيبولا جوناتيلكا، الرئيس التنفيذي في شركة الخطوط الجوية السريلانكية، على قيام الشركة بتطبيق خططها التوسعية خلال الأشهر المُقبلة والتعامل مع الأزمة بعد الأحداث الأخيرة، وإطلاق خطط أعمالها الاستراتيجية الخمسية الجديدة 2024 بهدف التحول إلى مجموعة شركات طيران قابلة للنمو مالياً تتمتع برؤية عالية للعلامة وسمعة عالمية مميزة، وتحويل سريلانكا إلى مركز استراتيجي للنقل والشحن الجوي في منطقة آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

تثمّن خطة الأعمال الاستراتيجية، التي وضعتها بالكامل إدارة شركة الطيران تحت إشراف الرئيس التنفيذي للناقل الوطني ومجلس الإدارة، تثمّن المساهمة الهائلة للناقل الوطني في الناتج المحلي الإجمالي لسريلانكا في العديد من المجالات المختلفة ، بما في ذلك مجالات التصدير، الاستيراد والترفيه وتنشد زيادة إسهام مناسبة في الاقتصاد الوطني مع نمو الشركة.

من بين الجوانب الرئيسية لخطة العمل الإستراتيجية تطوير شبكة مسارات تلائم طلبات العملاء وفرص السوق، بما في ذلك الوجهات الجديدة في أوروبا، أفريقيا والشرق الأوسط، جنوب آسيا، الشرق الأقصى وأستراليا، بالإضافة إلى زيادة عدد الأفراد من منطقة الخليج وركاب درجة رجال الأعمال.

وأشار فيبولا، موضحا:" تنوي الشركة خلال الأشهر المقبلة تطوير مستوى الخدمات والكشف عن مقاعد أكثر رحابةً في درجة رجال الأعمال لزيادة عدد المسافرين على متن الجوية السريلانكية من منطقة الخليج، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات خاصة في أبرز أسواق الشركة بالمنطقة في السعودية والإمارات والكويت.

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تابع جوناتيلكا :" نرتبط تاريخيا بالمنطقة العربية وهناك العديد من الأماكن الأثرية في سريلانكا تحكي عن تاريخ العرب في سيلان أو سرنديب كما كانت تُسمى ولقد نجحنا على مدار السنوات السابقة في جذب الأفراد من السائحين العرب، ووفقاً للأرقام الخاصة بالخطوط الجوية السريلانكية في 2018 هناك أكثر من 71 ألف سائح زار سريلانكا من المنطقة منهم على سبيل المثال لا الحصر، أكثر من 34 ألف سائح سعودي. وتؤكد التقارير على نمو نسبة الأفراد من السائحين القادمين من منطقة الخليج في العام الماضي.

قال جوناتيلكا :" نوفر احتياجات المسافر الخليجي على متن الطائرة من الأطعمة الحلال وتقديم أساليب الضيافة السريلانكية واستقبال الركاب بابتسامة لتبدأ رحلة الراكب بسهولة ويسر قبل الوصول لوجهته".

وأشار الرئيس التنفيذي إلى خطط الشركة لزيادة عدد الأفراد من المسافرين إلى سريلانكا والقادمين من الشرق الأوسط والذي وصل إلى 2.3 مليون مسافر في 2018 لتصل نسبة دول "التعاون" من إجمالي المسافرين 5 في المئة. وتتصدر السعودية والإمارات والكويت قائمة المسافرين. كما تنوي الشركة زيادة عدد الرحلات الأسبوعية التي تصل إلى 45 رحلة أسبوعية من منطقة الخليج. وأكد فيبولا على توفير كافة التسهيلات الخاصة بالحجوزات والحصول على تأشيرة الدخول والختم عند الوصول للمطار بالنسبة للسائح الخليجي.

تستهدف الخطوط الجوية السريلانكية مسافر درجة رجال الأعمال وتنوي إطلاق خدمات خاصة على متن رحلاتها بالإضافة إلى القيام بالعديد من الزيارات الترويجية لأهم الأسواق في المنطقة والمشاركة في أبرز الفعاليات والأحداث السياحية خلال الأشهر المُقبلة.