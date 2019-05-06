السياسة التشغيلية المرنة تدعم نمو عمليات الخطوط الجوية السريلانكية

توقع فيبولا جوناتيلكا، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السريلانكية، نمو مستويات تشغيل الشركة لتحقق نتائج إيجابية خلال الأشهر المقبلة بالنسبة لزيادة أعداد الركاب أو نمو الإيرادات التشغيلية وذلك من خلال إطلاق خطط العمل الخمسية للشركة. وتحدث فيبولا من خلال الاجتماعات التي عقدها في إطار زيارته مؤخرا لمدينة دبي مع أهم وأبرز شركات السفر والسياحة والتي تناولت الأوضاع الراهنة في ظل ارتفاع أسعار النفط وآثار ذلك على الشركة وأعرب عن أمله في استقرار أسعار السوق خاصة وأن الأرباح التشغيلية قد تأثرت في الأسابيع الأخيرة نتيجة لارتفاع أسعار الوقود.

وأعلنت الخطوط الجوية السريلانكية، عن نجاح مشاركتها في معرض سوق السفر العربي الذي اختتم أعماله مؤخراً بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، لتختتم بذلك الجوية "السريلانكية" أصعب دورة بالنسبة لها بعد الأحداث الأخيرة.

قال فيبولا:" نشكر فريق العمل في سوق السفر العربي على الدعم والجهد الذي ساعدنا على المشاركة ومدينة دبي التي حفزتنا على ضرورة الحضور والتعامل مع الأزمة وبحث الأوضاع في الفترة الحالية والكشف عن خطط المستقبل لتنمية قطاعي السفر والسياحة" وتابع فيبولا:" أتاح لنا المعرض فرصة الاجتماع بأبرز الأفراد من أصحاب الشركات والعاملين في مجال السياحة والسفر لبحث سبل تطوير الخدمات وتقديم التسهيلات والحلول التي تضمن سلامة وأمن الأفراد".

وتهدف الخطوط الجوية السريلانكية، الناقل الوطني لسريلانكا وعضو تحالف شركات طيران oneworld ، إلى تعزيز حضورها في الأسواق الخليجية والحصول على شريحة أكبر من سوق السفر في الشرق الأوسط المربح. واستقطبت سريلانكا أكثر من 2.5 مليون مسافر من الشرق الأوسط في العام الماضي منهم 5 % من دول "التعاون".

تسيّر الخطوط الجوية السريلانكية بالفعل رحلات يومية إلى كولومبو من جميع المدن الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفر خدمات ترانزيت سلسة ومريحة للرحلات الجوية المتجهة إلى جنوب آسيا، جنوب شرق آسيا وشرق آسيا، أوقيانوسيا على أسطول طائراتها من طائرات الإيرباص.

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مع تزايد أعداد السياح الوافدين، تأمل الخطوط الجوية السريلانكية في زيادة جذب المزيد من صانعي القرار في صناعة السفر من جميع أنحاء المنطقة، الذين سيحضر معظمهم سوق السفر العربي، الحدث التجاري الدولي الأبرز لصناعة السفر، السياحة في الشرق الأوسط وما وراءه.

تسيّر الخطوط الجوية السريلانكية اليوم أسطولاً من 27 طائرة طراز إيرباص، يضم أحدث طراز من طائرات A330-300 و A320neo التي تحلق إلى 100 وجهة في 47 دولة (بما في ذلك عمليات الرمز

المشترك). ويعد الناقل الوطني الذي تأسس عام 1979 شركة طيران مميزة تتمتع بسمعة طيبة على مستوى الخدمة، الراحة، السلامة والموثوقية والالتزام بالمواعيد