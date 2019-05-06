مطعم فلو يسلط الضوء على مواضيع صحية وثقافية وفنية خلال شهر رمضان المبارك

أعلن مطعم ’فلو‘، الوجهة الرائدة في مفهوم الطعام الصحي والمركز الإبداعي في جميرا أبراج الإمارات، عن إطلاق نسخة موسّعة من برنامجه الحصري "سلسلة رمضان" التي تندرج ضمن "جلسات فلو الحوارية" كل يوم أربعاء من شهر مايو الجاري.

تم تصميم جلسات "سلسلة رمضان" لتعزيز الحوار البنّاء بما يتماشى مع التزام المطعم بتقديم مأكولاتٍ صحية تمنح الغذاء للجسم والطاقة للذهن في آنٍ معاً، وذلك باستضافة كوكبة من المتحدثين الإماراتيين المختصين في مجالات الصحة والشعر والفنون والثقافة.

وستشهد "جلسات فلو الحوارية - سلسلة رمضان" تحت اسم "المجلس الحديث" لقاءات أسبوعية تجمع خبراءً ومختصين ضمن أجواء تفاعلية وودودة، حيث ستتناول المواضيع الإيمان والعقيدة الإسلامية عبر نقاشات واسعة النطاق تهدف إلى تعزيز مشاركة الضيوف من جميع الجنسيات والعقائد والخلفيات الدينية.

وبالإضافة إلى الفعالية، يبدع كبير الطهاة كريس كينسلي وفريق مطعم ’فلو‘ بتقديم أشهى أطايب المطبخ العربي العريق والتي تحمل لمسة المطعم العصرية على موائد الإفطار الصحي، وذلك من غروب الشمس وحتى الساعة 9 مساءً أيام 8 و15 و22 و29 مايو. تبلغ قيمة وجبة الإفطار 98 درهم إماراتي للشخص الواحد، متضمنةً المشروبات اللذيذة، علماً أن المشاركة مجانيةٌ في "جلسات فلو الحوارية".

تهدف الفعالية إلى استكشاف مجموعة من التجارب الشخصية الملهمة وقصص النجاح والنماذج الثقافية والتحديات في العصر الحديث، وتشمل قائمة المتحدثين:

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الدكتورة ريم القرق - تشهد الجلسة الأولى من سلسلة الحوارات يوم الأربعاء 8 مايو مشاركة الدكتورة ريم القرق، أستاذة السياسة الصحية في كلية الطب، وينضم إليها ممثلون عن جامعة محمد بن راشد آل مكتوم للطب والعلوم الصحية لمناقشة أبرز النصائح الغذائية للحفاظ على الصحة خلال الشهر الفضيل. يذكر أن الدكتورة القرق قد شغلت العديد من المناصب التي ساعدت على صياغة رؤى قيّمة حول نظام التعليم والرعاية الصحية، وستقوم بتعريف زوّار الفعالية على أفكارها النيّرة حول هذا الموضوع.

خالد مزينة - يخوض الروّاد يوم الأربعاء 15 مايو تجربة غنية مع إبداعات الفنان والمصمم والرسام المستقل خالد مزينة الذي يناقش رحلته الحافلة والدوافع الملهمة وراء فنه، ويعرض أعماله الفنية المميزة التي تتنوع بين الطبعات والمجسمات والجداريات وتصاميم الأزياء والقرطاسية والمنشورات والمنسوجات. شارك خالد في مشاريع وفعاليات متنوعة داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وقد أثبت تميّزه في معارض فنية إقليمية ودولية. وتركت أعمال خالد تأثيرات في بعض عناصر ثقافة البوب والموسيقى وتفاصيل الحياة اليومية المستوحاة من أرجاء المدينة التي يطلق عليها خالد اسم الوطن.

جلال لقمان - يتضمن برنامج يوم الأربعاء 22 مايو مشاركة الفنان والمؤلف الإماراتي جلال لقمان المعروف على المستوى المحلي والعالمي، والذي حقق الكثير من النجاحات منذ شهرته كأول فنان إماراتي رقمي في فترة التسعينيات. شهد نهج جلال الفني العديد من المراحل المختلفة باستخدام شتى أنواع الوسائط والأشكال. وقد نشر مؤخراً كتابه الأول The Armagondas وهو رواية ملحمية خيالية مصوّرة تستوحي قصتها من أحداث حقيقية. تنقّل جلال خلال مسيرته الحافلة عبر محطات فنية عديدة، إذ عمل في مجالات الأفلام والكتابة والفن التقليدي والرقمي والنحت، وسيتحدث خلال مشاركته في الجلسات الحوارية عن رحلته المميزة ومصدر إلهامه وأحلامه المستقبلية.

إيمان المغيري تعمل ايمان المغيري، كمدير مشروع مركز شباب ابوظبي - في مكتب وزيرة الدولة لشؤون الشباب، بالإضافة لكونها عضو فريق عمل "مركز الشباب" الاساسي. ، وهي شغوفة بالدبلوماسية الثقافية، كما تؤمن بشكل كبير في ثقافة المشاركة المجتمعية وتنمية الريادة الشبابية. وتحرص انطلاقاً من موقعها كعضو في فريق عمل مركز الشباب على المساهمة في تنمية قدرات ومواهب الشباب. من المقرر أن تناقش إيمان يوم الأربعاء 29 مايو مواضيع حول أهمية التواصل في إحداث التغيير الإيجابي وعناوين متصلة بعام التسامح.

للمزيد من المعلومات: ستقام "جلسات فلو الحوارية - سلسلة رمضان" في مطعم ’فلو‘ في جميرا أبراج الإمارات، بدءاً من الساعة 8 مساءً أيام الأربعاء من 8 حتى 29 مايو. الفعالية متاحة مجاناً أمام الجميع.