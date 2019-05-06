أنشطة للحفاظ على الصحة الجسدية خلال رمضان في فنادق ومنتجعات هيلتون

عد شهر رمضان الوقت المثالي للتركيز على الجانب الروحي والاهتمام بالصحة الجسدية، وعلى مدار الشهر الكريم تقدم فنادق ومنتجعات هيلتون مجموعة من الأنشطة التي تساعد النزلاء للمحافظة على صحتهم. بدءًا من كرة الطائرة الشاطئية في هيلتون دبي جميرا، إلى دروس اليوغا في فندق هيلتون دبي الحبتور، وجلسات التدليك الرياضي الخاصة في فندق هيلتون جدة، تلبي فنادق ومنتجعات هيلتون احتياجات جميع الضيوف في رمضان، مع وجبات إفطار وسحور فاخرة وصحية للضيوف الصائمين.

ويتعاون هيلتون دبي جميرا مع استوديو فيتنس إن دي إكس بي لاستضافة صفوف لياقة بدنية في أول أسبوع من رمضان، وتتوفر الصفوف للجميع عند الحجز لتشجيع سكان الإمارات على ممارسة الرياضة وعيش نمط حياة صحي.

إليكم قائمة من فنادق هيلتون التي توفر لسكان الإمارات والمملكة العربية السعودية كل ما يحتاجونه للحفاظ على صحتهم وتجديد الطاقة خلال الشهر الكريم.

هيلتون دبي جميرا

يقع هذا الفندق الشهير في دبي مارينا، بالقرب من خيارات التسوق والترفيه العالمية. ويستضيف خلال شهر رمضان صفوفًا حصرية من فيتنس إن دي إكس بي Fitness in DXB في الشاطئ الخاص يوم الخميس 9 مايو الساعة 7:15 مساءً بعد مغيب الشمس. وبذلك يتاح للضيوف كسر صيامهم قبل بدء التمرين عند الشاطئ والذي يستمر لـ 45 دقيقة، مع تقديم التمر والمياه. وسيتسنى للمشتركين فرصة ربح جوائز رائعة من فنادق ومنتجعات هيلتون.

وتتوفر الصفوف لأول 50 شخص يحجزون بالتواصل عبر البريد الالكتروني [email protected]

كما سيحظى المشتركون في صفوف اللياقة البدنية بخصم نسبته 30% على الإفطار في مطعم "أوشينا" العالمي، أو في مطعم "بايس" الذي يقدم أطباقًا إيطالية، وذلك يوم الخميس 9 مايو.

كما يقدم فندق هيلتون دبي جميرا أنشطة يومية لرياضة كرة الطائرة في نادي ويف بريكر بيتش كلوب، من الساعة 8 صباحًا حتى منتصف الليل، على شاطئ الفندق الخاص.

يوصي خبراء الصحة بممارسة التمارين الرياضية خلال الشهر الكريم قبل صلاة المغرب مباشرة عند غروب الشمس أو قبل وجبة السحور مساءً، ومن أجل ذلك مدّد الفندق ساعات العمل في كل مرافقه الرياضية الشاطئية.

للحجز يرجى التواصل عبر الرقم +971 4 318 2999

هيلتون دبي الحبتور

يتألف فندق هيلتون دبي الحبتور من 44 طابقًا ويقع فوق ضفاف قناة دبي المائية، على بعد دقائق فقط من وسط مدينة دبي ودبي مول ومركز التجارة العالمي. وخلال الشهر الكريم، سيقوم الفندق بضبط التوقيت في مركز يوغا هاوس لتلبية احتياجات العاملين لساعات محدودة خلال شهر رمضان. وستتوفر من 4 مساءً إلى 8 مساءً، مجموعة من الصفوف بما في ذلك مات آند باور بيلاتس، ويوغا فينياسا وأشتانغا، إلى جانب جلسات مخصصة للمبتدئين، مع استمرار صفوف الصباح كالمعتاد حتى يتمكن الزوار المنتظمون من بدء يومهم بجلسات التأمل.

للحجز يرجى التواصل عبر الرقم +971 4 437 3333

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كابيتال جراند أبوظبي

تساهم التمارين الرياضية خلال رمضان في إبقاء عقولنا ووظائفنا الحركية العصبية وألياف العضلات في نشاط وشباب دائم. سيقدم مركز ميزان للسبا واللياقة البدنية في فندق هيلتون كابيتال جراند أبوظبي العديد من الجلسات طوال شهر رمضان، مثل تدريبات القوة، تدريب المقاومة والبيلاتس. وسيتم تخصيص كل فصل حسب نقاط القوة والقدرات ومتطلبات اللياقة البدنية والتوقيتات الفردية الخاصة بكل شخص. وتبلغ التكلفة الإجمالية لعشرة جلسات 1500 درهم، وتشمل الدخول المجاني إلى جميع مرافق السبا بما في ذلك الساونا وغرفة البخار والمسبح الداخلي وبركة الغطس. وتتضمن جميع الجلسات التدريب والمشورة بالإضافة إلى فصول حول التغذية وخطة نظام غذائي خاص عند الطلب.

للحجز يرجى التواصل عبر الرقم +971 2 617 0014

هيلتون الشارقة

يقع فندق هيلتون الشارقة على ضفاف بحيرة خالد بالقرب من مناطق التسوق والأعمال والمعالم الثقافية في الإمارة.

يقدم فندق هيلتون الشارقة لنزلائه والضيوف في نادي Recreation Club تخفيضًا بنسبة تصل إلى 50٪ للعضوية الفردية أو الأزواج أو العائلة، لمدة تتراوح ما بين شهر واحد إلى سنة كاملة.

وتشمل المرافق ذات الطراز العالمي مسبحين، ومسبحًا خاصًا للأطفال، وHilton Fitness by Precor®، وملعب اسكواش، وساونا، وغرفة بخار.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأعضاء الاستمتاع بخصومات 25٪ على المأكولات والمشروبات وجلسات السبا.

للحجز يرجى التواصل عبر الرقم +971 6 519 2222

فندق هيلتون جدة

فندق جدة هيلتون هو المكان المثالي للاسترخاء وتنشيط الذهن خلال الشهر الكريم. ومن 5 مايو حتى 4 يونيو، يقدم الفندق باقة سبا لرمضان مقابل 600 ريال سعودي. وتتضمن الباقة جلسة تدليك هادئ لمدة 45 دقيقة، وخيار ما بين حمام مغربي لمدة 45 دقيقة أو جلسة تقشير للجسم. يمكن لنزلاء المنتجع الصحي الاستمتاع بالدخول إلى غرفة الجري والساونا والجاكوزي البارد. وللمسافرين المُعتمرين، أعد الفندق باقة خاصة بقيمة 500 ريال سعودي، لكل من نزلاء الفندق وغير الضيوف. يشمل هذا التدليك الرياضي لمدة 45 دقيقة مع التركيز على العضلات المتعبة لتخفيف التوتر وتخفيف الألم من الجسم، فضلًا عن إتاحة استخدام غرفة البخار والساونا والجاكوزي.

للحجز يرجى التواصل عبر الرقم +966 92 000 3800