الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يتلقون تهاني قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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