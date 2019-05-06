"رواق رمضان" يعود بفعالياته إلى منارة السعديات

تحتفي "منارة السعديات"، التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، للعام الثاني، على التوالي بليالي شهر رمضان المبارك، من خلال فعالية "رواق رمضان"، في الفترتين من 9 إلى 12 مايو الحالي ومن 15 إلى 18 من الشهر نفسه، والتي ترحب بأفراد المجتمع في تجربة رمضانية معاصرة، وتقدم برنامجاً مليئاً بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية.

وحققت فعالية "رواق رمضان" نجاحاً باهراً العام الماضي بعدما استقبلت أكثر من 8 آلاف زائر على مدار فترة انعقادها، وتعود هذا العام لتحتفي بالأجواء الاجتماعية، التي تميز شهر رمضان، إذ تقدم لزوارها منصة متميزة لقضاء أمسيات رمضانية تجمع الأصدقاء.

وتتضمن الفعالية تشكيلة متنوعة من الأنشطة، منها ألعاب إلكترونية وتقليدية، وورش تفاعلية، وعروض فنية، ومجلس، وسوق ومأكولات موزعة في أركان الرواق.

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وقالت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي، مدير منارة السعديات: "يعود رواق رمضان مجدداً ليحتفي بالطابع الاجتماعي، الذي يسود الشهر الفضيل من خلال أجواء حيوية ومعاصرة، تمزج الفنون والابتكار في سلسلة من الأنشطة الثقافية التفاعلية، التي تشجع على التواصل الاجتماعي والتعبير عن المواهب الإبداعية، سعياً إلى تعزيز الدور الذي تلعبه منارة السعديات كمركز ثقافي مجتمعي نابض في العاصمة".

ويتضمن "رواق رمضان" مجموعة من الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو في منطقتي المجلس والمسرح ويتيح تجربة تذوق مختارات من المأكولات من عربات الطعام الموجودة في الحديقة بمنارة السعديات.