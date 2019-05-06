سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات استشاري الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم /15/ لسنة 2019م بشأن تشكيل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ووفقاً للمرسوم الأميري، تشكل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة برئاسة سعادة الدكتور منصور محمد بن نصار، المستشار القانوني مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وعضوية كل من سعادة القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية، وسعادة سالم محمد النقبي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وسعادة المستشار سلطان علي بن بطي المهيري، أمين عام المجلس التنفيذي، وسعادة محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وسعادة العقيد عمر سلطان أبو الزود، ممثلاً عن القيادة العامة لشرطة الشارقة، وسعادة أحمد سعيد الجروان، أمين عام المجلس الاستشاري، والسيد يوسف حسن آل علي، مقرراً للجنة.

وتختص اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري، حسب المرسوم الأميري، بممارسة المهام المنوطة بها بموجب المرسوم الأميري رقم /59/ لسنة 2015م بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته وأية مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها من حاكم إمارة الشارقة.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهـات المعنية تنفيذه كل فيما يخصـه وينشر في الجريدة الرسمية.

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