شرطة أبوظبي تكرم مواطنتين شقيقتين لأمانتهما

كرّمت شرطة أبوظبي، مواطنتين شقيقتين، تقديراً لأمانتهما بإعادة مبلغ مفقود، وتسليمه إلى مركز شرطة الروضة، بعد العثور عليه في موقف سيارات بأبوظبي.

وأكد العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بتكريم المتعاونين، مقـدّراً ما تتمتعان به الشقيقتان من نزاهة وحُسن تصرف حفاظاً على الأمانة، بما يعزز غرس القيم والعادات والخصال الحميدة، التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء، العقيد حمد عبد الله النيادي، نائب المدير لشؤون مراكز الشرطة في مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي، والمقدم محمد علي الظاهري، مدير مركز شرطة الروضة في مديرية شرطة العاصمة.

وعبّرت الشقيقتان، عن سعادتهما بتكريم شرطة أبوظبي، لأداء الواجب الذي تفرضه المواطنة الصالحة، وأعطتهما حافزاً على بذل مزيد من العطاء وفعل الخير.

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