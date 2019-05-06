SALAMA PRO-TECT تقدم حلول أمن زجاجي مبهرة للاستخدام التجاري والمنزلي في دولة الإمارات

تعدٌّ SALAMA PRO-TECT حلاً أمنياً ثورياً يساعد في حماية الشركات والمنازل في الإمارات العربية المتحدة من خلال تقوية الزجاج والحدّ من الكسور بتكنولوجيا النانو الجديدة المبتكرة. خضع منتج SALAMA PRO-TECT لاختبار دقيق في مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية وتبيّن أنّه يستوفي كافة المتطلبات التي يفرضها قانون في الإمارات العربية المتحدة رقم (12) للعام 2016، والذي يسعى إلى تنظيم الصناعة الأمنية في دبي من خلال سياسات وإجراءات واضحة، كما ينصّ على وجوب أن يصمد الزجاج أمام محاولة الاختراق لمدة 3 دقائق

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