فندق كوبثورن الرياض يحصد جائزتي تميّز

حصد فندق كوبثورن الرياض، فندق الخمس نجوم في قلب مدينة الرياض، جائزة أفضل فندق في الأداء المالي وجائزة فندق العام، وقد أعلن عن ذلك خلال انعقاد الاجتماع السنوي للمدراء العامين ضمن فنادق مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتم الإعلان بحضور كيفورك دلدليان، الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، والمدراء العامين لفنادق المجموعة القادمين من المملكة العربية السعودية والكويت وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة حيث جرت فعاليات القمة على مدى ثلاثة أيام لمناقشة الخطط الاستراتيجية للمجموعة لعام 2019.

وقد حصد الفندق جائزتين هامتين وهما جائزة أفضل فندق في الأداء المالي وجائزة فندق العام حيث تبرز الجائزتان قدرة الفندق على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية للأعمال ورؤية الفندق على المدى البعيد. فقد قام فندق كوبثورن الرياض بتنفيذ استراتيجية أثمرت نتائج استثنائية دون مساس بالمستوى الممتاز الذي تقدمه العلامة التجارية لرفع مستوى رضى العملاء وتحقيق عائدات أفضل.

وقال أيمن محمد سلام، المدير العام في فندق كوبثورن الرياض: "نفخر بإحراز جائزتين هامتين في الوقت الذي تحتدم المنافسة فيه وتتغير معايير السوق باستمرار. ولا شك في أن هاتين الجائزتين تبرزان الإنجازات الكبيرة وتظهران المعايير المهنية الرفيعة والجودة والتميز ضمن سلاسل الفنادق المختلفة".