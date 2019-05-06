بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة الابتكار في الحوسبة السحابية للعام من "إف إس تيك"

حصد بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، جائزة "الابتكار في الحوسبة السحابية للعام" خلال حفل توزيع "جوائز إف إس تيك" الذي أقيم في لندن.

وجاءت الجائزة تكريماً لما أحرزه بنك الإمارات دبي الوطني على مدار العامين الماضيين من نجاح متميز لم يقتصر على إطلاق منصته السحابية الخاصة في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في الشرق الأوسط، بل شمل أيضاً مواصلته لتعزيز إمكاناته المتميزة لتشمل بوابة مخصصة للمطورين، وقدرات الدمج المتواصل/التسليم المتواصل، وأكثر من 250 واجهة لبرمجة التطبيقات. وتمثل هذه الإنجازات نقلة نوعية بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني من حيث السرعة في تقديم الخدمات المصرفية وتعزيز مستوى الابتكار فيها.

ومن بعض الفوائد التي توفرها المنصة السحابية، إمكانية التوسيع والتطوير التلقائي حسب الثقل، وعمليات التنفيذ المؤتمتة، وواجهات برامج التطبيقات القابلة لإعادة الاستخدام، وإعادة التشغيل التلقائي للتطبيقات التي تعرضت للفشل والمرونة بين المواقع المختلفة. أضف إلى ذلك أن بوابة المطورين يجري استخدامها حالياً لبناء علاقات جديدة بين شركات التكنولوجيا المالية والأطراف الثالثة على المستويين المحلي والدولي.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بتلقيه لهذه الجائزة المرموقة من ’إف إس تيك‘ تقديراً لإطلاقنا لمنصتنا السحابية الخاصة، الأمر الذي يمثل خطوة رائدة في مسيرة التحول الرقمي التي رصد لها البنك مليار درهم".

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وأضاف: "سنواصل بالتأكيد سعينا إلى ضمان ترسيخ موقع التكنولوجيا السحابية كجزء محوري من مشهد أعمالنا لتوفير أعلى مستويات المرونة والسرعة في طرح المنتجات الرقمية الجديدة في السوق، مما سيسهم في ترسيخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني في مجال الإبتكار والتميز".

ومن شأن المنصة السحابية الخاصة أن تضمن للعملاء تجربة مستقرة وفائقة السرعة عبر مختلف القنوات الرقمية التابعة للبنك، وذلك بفضل هيكلية النقطة الثنائية النشطة التي تضع حداً لنقاط الفشل الفردية على امتداد منصة السحابة الخاصة. أضف إلى ذلك أنها تسهم في اختصار الفترة الزمنية اللازمة لطرح المنتجات الرقمية المبتكرة في السوق، إلى جانب الأتمتة المتميزة التي توفرها قدرتها على الدمج المتواصل/التسليم المتواصل. وتتمتع منصة السحابة الخاصة لدى بنك الإمارات دبي الوطني بالقدرة على تحقيق هذه الفوائد ومواكبة أعلى معايير الأمان والمرونة في آن معاً.

وتجدر الإشارة إلى أن "إف إس تيك" موقع إلكتروني رائد لصناع القرار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة المتحدة وقطاع الخدمات المالية في أوروبا، ويستهدف المسؤولين التنفيذيين من قطاعات مختلفة تشمل البنوك وجمعيات البناء وشركات التأمين ودور التداول وشركات الصرافة وغيرها من المؤسسات المالية. وتهدف جوائز "إف إس تيك" التي تحتفي حالياً بدورتها التاسعة عشر، إلى تكريم التميز والابتكار في قطاع الخدمات المالية في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.