أخصائي في طب الأسنان ينصح بتغييرات مهمة في روتين العناية بالفم خلال شهر رمضان

أشار أخصائي واستشاري بارز في تقويم وطب الأسنان في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أهمية المحافظة على نظافة الفم والأسنان وإجراء بعض التغييرات اللازمة في طرق العناية بالفم خلال شهر رمضان لأن الصيام قد يتسبب في تكاثر البكتيريا.

وأوضح الدكتور خالد العامري، استشاري تقويم الأسنان ورئيس قسم طب الأسنان في "هيلث بوينت"، المستشفى التخصصي في أبوظبي، التابع لشبكة مبادلة للرعاية الصحية عالمية المستوى أن الصيام والامتناع بالتالي عن تناول السوائل قد يؤدي إلى تطور البكتيريا في الفم، التي تُعد من أهم العوامل في الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة ورائحة الفم المزعجة.

وأضاف الدكتور العامري: " ينبغي على الصائمين اتباع نظام محدد للعناية بصحة الفم والأسنان خلال شهر رمضان من خلال الحرص على تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد وجبتي الإفطار والسحور لمنع تكون البكتيريا. وربما لا يعلم الكثير من الناس أن اللسان مسؤول عن جزء كبير من رائحة الفم، لذا فإن استخدام "مكشطة اللسان" مرتين في اليوم سيساعد أيضاً في تجنب رائحة الفم المزعجة."

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ونوّه الدكتور العامري إلى أهمية المحافظة على رطوبة الفم ومكافحة جفافه لتجنب رائحة الفم الكريهة، قائلاً، " إلى جانب أهمية التركيز على شرب الكثير من السوائل وتجنب الأطعمة المالحة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين ومدرات البول خلال ساعات الإفطار، يوجد مجموعة من التدابير الأخرى التي تمنع جفاف الفم.

ويقدم الدكتور العامري 4 نصائح مهمة للحفاظ على رائحة فم منعشة أثناء الصيام

قم بتفريش أسنانك وتنظيفها بالخيط بعد الإفطار والسحور.

استخدم "مكشطة اللسان" والسواك خلال ساعات الصيام واغسل فمك بالماء أو غسول الفم.

استخدم مكملات أو متممات غذائية للفم (oral pro-biotic ) لتعويض البكتيريا الصحية التي قد تختفي نتيجة استخدام غسول الفم بشكل متكرر.

عندما تكسر صيامك، تجنب تناول البصل والثوم أو التدخين إلى جانب الأطعمة الشائعة الأخرى التي تسبب رائحة الفم المزعجة