الامارات | بلدية دبي تكشف حقيقة بيع ألياف اصطناعية على أنها تونة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تكشف حقيقة بيع ألياف اصطناعية على أنها تونة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت بلدية دبي تداول أليافٍ اصطناعية تسبب أضرارا بالغة الخطورة للصحة على أنها سمك تونة بالسوق المحلية، مشيرة إلى أن ذلك يفتقد لأي أساس علمي.
وأكدت البلدية في رد أصدرته عدم صحة شائعة تم تداولها أخيراً بمواقع تواصل الاجتماعي" فيسبوك"، "وتويتر"، و"يوتيوب" بشأن وجود معلبات سمك تونة من نوع " Anguelmo" منتشرة بالأسواق العالمية، مصنعة من ألياف إصطناعية، خطيرة على صحة المستهلك.
وأضافت الإدارة أن المنتج المذكور في الشائعة غير مسجل لدى إدارة سلامة الغذاء بها، وغير موجود في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن جميع أنواع معلبات التونة بالسوق المحلي صالحة للإستخدام.
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