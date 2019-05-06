الامارات | "صحة دبي" تطلق بطاقة ائتمانية العلاج المواطنين خارج الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي" تطلق بطاقة ائتمانية العلاج المواطنين خارج الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت "هيئة الصحة في دبي" عن بطاقة الصرف الآلي " غلوبال كاش " لدفع نفقات العلاج للمواطنين الصادر في شأنهم قرارات إيفاد للعلاج خارج الدولة، وذلك بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني.

و أعلنت الهيئة عن بدء العمل بالبطاقة (غلوبال كاش) في لندن كمرحلة أولى على أن تتبعها سائر العواصم والمدن التي تتعامل الهيئة مع مؤسساتها الصحية.

وبموجب البطاقة المستحدثة، أصبح بمقدور المواطن صرف المخصصات المالية في أي وقت ومن أي مكان عبر الجهاز الآلي (ATM)، من دون الحاجة لمراجعة مكاتب الهيئة خارج الدولة لصرف الدفعات المالية المقررة، وذلك في خطوة مهمة اتخذتها الهيئة ضمن جهودها المبذولة لتيسير رحلة المواطنين العلاجية، وإضفاء المزيد من الراحة والطمأنينة في نفوسهم، وتوفير وقت وجهد المواطن خلال رحلة العلاج.

وستقدم بطاقة "غلوبال كاش" مجموعة من المزايا للمواطنين المسافرين للخارج طلباً للعلاج، منها: إتاحتها لإجراء المدفوعات بسهولة لتغطية المصاريف المختلفة، وتقليص مخاطر حمل المبالغ النقدية، إضافة إلى الإعفاء من رسوم إصدار البطاقة .