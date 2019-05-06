الامارات | سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات استشاري الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات استشاري الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2019م بشأن تشكيل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ووفقا للمرسوم الأميري تشكل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة برئاسة سعادة الدكتور منصور محمد بن نصار، المستشار القانوني مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وعضوية كل من القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الابتدائية الاتحادية وسالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والمستشار سلطان علي بن بطي المهيري، أمين عام المجلس التنفيذي ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والعقيد عمر سلطان أبو الزود ممثلا عن القيادة العامة لشرطة الشارقة وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري والسيد يوسف حسن آل علي مقررا للجنة.

و تختص اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري حسب المرسوم الأميري بممارسة المهام المنوطة بها بموجب المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2015م بشأن تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته وأية مهام أو اختصاصات آخرى تكلف بها من حاكم إمارة الشارقة.

و يعـمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهـات المعنية تنفيذه كل فيما يخصـه وينشر في الجريدة الرسمية.