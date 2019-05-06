مجموعة "سيرا" تحتفل بأسبوع حافل بالإنجازات







"سيرا" - الشركة الرائدة التي جاءت لتلبي احتياجات السفر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - تعزز مكانتها في السوق وذلك من خلال فوزها بالعديد من الجوائز وحضورها القوي في أكبر حدث دولي للسفر والسياحة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى توقيع عدد من الشراكات المهمة خلال فترة وجيزة امتدت لسبعة أيام فقط.

فازت المجموعة بجائزة "شركة سفر الأعمال الرائدة في المملكة العربية السعودية"، وجائزة "الشركة الرائدة في إدارة أعمال السفر" في حفل توزيع جوائز السفر العالمية الذي أقيم في أبوظبي في 25 أبريل 2019، في حين فازت وحدة السفر المختصة بالعملاء "المسافر" بجائزة "أفضل منصة إلكترونية لحجوزات السفر في المملكة العربية السعودية" وجائزة "أفضل منصة إلكترونية لحجوزات السفر في الشرق الأوسط".

وقد أعلنت مجموعة "سيرا" في الأسبوع التالي عن حلّتها الجديدة في أكبر معرض دولي لقطاع السفر، معرض سوق السفر العربي، أمام أكثر من 40 ألفًا من خبراء قطاع السفر.

عرضت مجموعة "سيرا" محفظتها القوية من العلامات التجارية الموثوقة وخدماتها المتميّزة في قطاع السفر والسياحة لعملائها من الأفراد، الأعمال، والجهات الحكومية بالمنطقة، في جناحها المذهل بالمعرض والذي جمع بين تجربتها الرقمية والتجربة متعددة القنوات.

وفي افتتاح معرض سوق السفر العربي، وقّعت المجموعة اتفاقية شراكة عالمية مع مجموعة فنادق "إنتركونتيننتال"(IHG) ، حيث تُمكن الاتفاقية مجموعة "سيرا" من الوصول إلى محفظة مجموعة فنادق "إنتركونتيننتال" العالمية والتي تضم 15 علامة تجارية وأكثر من 5600 فندق بما يزيد على 100 دولة لفئة السفر الترفيهي.

Advertisements

وعُقدت الاتفاقية الثانية بين وحدة السفر المختصة بالعملاء في مجموعة "سيرا" القابضة ممثلة في شركة "المسافر" وبرنامج الضيوف الدائمين بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي "الفرسان" يحصل بموجبها أعضاء البرنامج على خدمات متميزة وفرص جديدة لكسب المزيد من الأميال على حجوزات محددة تتم عبر موقع المسافر الإلكتروني أو التطبيق الخاص على الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى وكالات السفر المنتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، كما سيتمكن عملاء "المسافر" من الانضمام إلى برنامج "الفرسان" واكتساب الأميال في البرنامج عبر الحجوزات التي تتم عبر جميع المنصات ومكاتب السفر التابعة للمسافر، وسيبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع مايو المقبل.

"سيرا" - المعروفة سابقاً باسم "مجموعة الطيار" - هي الشركة الرائدة التي جاءت لتلبي احتياجات السفر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي تقدّم الأفضل لعملائها، وتساهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز السياحة الداخلية والخارجية في المملكة العربية السعودية، مدعومة بمحفظة قوية من العلامات التجارية الموثوقة والمعروفة بخدماتها المتميّزة في قطاع السياحة والسفر. مما يجعل منها شريك تجاري أساسي في المنطقة. تقدم "سيرا" خدمات السفر لعملائها من الأفراد والأعمال والجهات الحكومية والرحلات الدينية عبر أحدث المنصات الإلكترونية لتفتح آفاقاً جديدة لعملائها في المملكة وخارجها وتدعوهم لاكتشاف العالم من حولهم.

توجّ الأسبوع الأول الرسمي لإطلاق "سيرا" بجائزتين أخريين للمجموعة؛ فتم منح "سيرا" لقب "شريك رئيسي" لمبيعات فنادق "روف" وفنادق ومنتجعات "فيدا" من مجموعة "إعمار" للضيافة، كما حازت مجموعة "سيرا" على شهادة تقدير من الخطوط الجوية العربية السعودية لجهود المجموعة ومساهمتها الفعالة في نجاح السنة التشغيلية لعام 2018 بالإمارات العربية المتحدة - وتم تسليم الجوائز في معرض سوق السفر العربي.

وقد علّق الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيرا" عبد الله بن ناصر الداود على إنجازات مجموعة "سيرا" وعلاماتها التجارية قائلًا: "لقد شهد هذا الأسبوع إنجازات غير مسبوقة لمجموعتنا؛ بدءًا من استراتيجية تحويل العلامة التجارية المخطط لها جيدًا، وحصد العديد من الجوائز المهمة وإقامة شراكات استراتيجية – فنحن نشهد بالفعل نتائج حقبة جديدة للشركة. لدينا موظفّون رائعون يتمتعون بمهارات وخبرات عالية في جميع القطاعات ويدفعون الشركة نحو التميز. وسوف نبني على إرث المجموعة والخبرة داخل فرقنا واتخاذ الخطوات التي تنبع من القوة الكامنة للسفر التي تأخذنا إلى الأمام، لاكتشاف آفاق جديدة، وتوسيع معرفتنا. إنها القوة التي تستطيع كسر حواجز المسافات لتجعل من الغرباء أصدقاء وتنشر التسامح بين الجميع".

تضم "سيرا" منصة إلكترونية رائدة تلبي احتياجات أعمال السفر المتنوعة للمجموعة. وكونها الشركة الرائدة التي جاءت لتلبي احتياجات السفر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تدير "سيرا" منصاتها المتطورة عبر الإنترنت وعلى شبكة الجوال والتطبيقات، بالإضافة إلى العديد من وكالات السفر المنتشرة في المملكة. وتقدم "سيرا" خدماتها بفضل خبراتها في مجال السفر التي اكتسبتها خلال الأربعين سنة الماضية لتضع هذه الخبرات في المملكة والمنطقة بصفتها الشركة الرائدة في مجال السفر، وذلك من خلال تبني أحدث التقنيات في مجال السفر، وتقديم العروض التي تناسب مختلف الاحتياجات والشراكات الاستراتيجية.